Qatar: Blanc et Al-Rayyan déjà éliminés de la Ligue des champions asiatique

Laurent Blanc et le club qatarien d’Al-Rayyan se sont inclinés ce vendredi contre Al-Wahda (1-0) lors de la quatrième journée des poules de la Ligue des champions asiatique. Une défaite synonyme d’élimination pour l’ancien entraîneur du PSG et de l’équipe de France.

A l’heure où le PSG va défier Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (mercredi dès 21h sur RMC Sport 1), une affiche qui lui rappellera sûrement des souvenirs, Laurent Blanc et sa nouvelle équipe d’Al-Rayyan ont été éliminés de la Ligue des champions asiatique.

Battue ce vendredi soir par le club émirati d’Al-Wahda (0-1), la formation qatarienne dirigée par l’ancien entraîneur de Paris et Bordeaux ne pourra plus se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Derniers du groupe E avec un seul point pris en quatre matchs, Al-Rayyan et Laurent Blanc vont donc quitter la C1 par la petite porte. Malgré de bons débuts de matchs lors de cette phase de poules, l’équipe dirigée par "Le Président" a souvent craqué dans la dernière demi-heure.

Après un nul inaugural contre Goa (0-0), Al-Rayyan a enchaîné trois défaites consécutives face aux Iraniens de Persepolis (1-3) et à deux reprises contre les Emiratis d’Al-Wahda (2-3 et 0-1).

Débuts mitigés pour Blanc au Qatar

Arrivé mi-décembre au Qatar, Laurent Blanc connait un début d’aventure mitigé dans le Golfe avec dix victoires, deux nuls et dix défaites en 22 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré une série de huit rencontres sans le moindre succès, Al-Rayyan a terminé à la troisième place du championnat derrière les clubs d’Al-Sadd et Al-Duhail.

Finaliste malheureux de la Coupe des Étoiles du Qatar de football, le club dirigé par le technicien tricolore dispose encore d’une dernière opportunité pour remporter un titre cette saison. Laurent Blanc et son équipe sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l’Emir et et défieront Al-Duhail début mai.

>> PSG-Manchester City, c'est le mercredi 28 avril dès 21h sur RMC Sport 1