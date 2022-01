Qatar: Ousmane Coulibaly rassure et remercie James Rodriguez après son malaise cardiaque

Victime d'un malaise cardiaque le week-end dernier lors d'un match au Qatar, le défenseur malien Ousmane Coulibaly a donné des nouvelles rassurantes sur ses réseaux sociaux. Il en a profité pour remercier tous ceux qui lui ont sauvé la vie.

Ce sont des nouvelles rassurantes. Dans un message posté jeudi sur ses réseaux sociaux, Ousmane Coulibaly a pris la parole, cinq jours après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match au Qatar. L'ancien défenseur de Guingamp et du Stade Brestois, âgé de 32 ans, avait été pris de convulsions dans la surface de réparation peu avant la mi-temps de la rencontre entre son équipe d'Al-Wakrah et Al Rayyan, le club entraîné par Laurent Blanc.

Le geste important de James Rodriguez

Il avait tout de suite été pris en charge par les équipes médicales présentes sur place, avant d'être transporté à l'hôpital. Le milieu colombien James Rodriguez, qui évolue à Al Rayyan, avait contribué à lui sauver la vie en lui prodiguant les premiers secours. "Un long message pour vous donner de mes nouvelles et pour remercier toutes les personnes qui ont fait que je sois encore là aujourd’hui. (...) De nombreuses équipes ont fait le nécessaire pour me réanimer tout de suite après ma chute. Grâce à Dieu et au travail de ces héros j’ai été sauvé. Merci à James Rodriguez qui a eu le premier geste en me tenant la tête, ainsi qu’à Saoud Al Khater (joueur d'Al-Wakrah, ndlr) qui a fait signe de rentrer très rapidement à l’équipe médicale. Merci à tous les clubs, les joueurs du championnat qatari pour votre soutien", a écrit Ousmane Coulibaly.

Il a également pris le temps de remercier les médecins qui lui ont porté secours, accompagnant son message d'une photo le montrant avec un large sourire à l'hôpital. Plusieurs joueurs lui ont répondu à l'image de James Rodriguez. "Je te souhaite le meilleur, Dieu merci, tu vas bien", a commenté l'ancien joueur de l'AS Monaco et du Real Madrid. Passé par la Grèce après ses cinq années à Brest, Ousmane Coulibaly joue au Qatar depuis 2019. Il compte 16 sélections avec le Mali.