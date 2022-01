Qatar: un ancien joueur de Ligue 1 s'écroule sur le terrain en plein match

Le footballeur d'Al-Wakrah (Qatar) Ousmane Coulibaly s'est effondré dans son but alors qu'il disputait une rencontre de son championnat face à Al-Rayyan, et que la mi-temps allait être sifflée. L'ancien défenseur de Brest a pu être réanimé et va bien, selon les médias qataris.

Le défenseur malien du club d’Al- Wakrah Ousmane Coulibaly (32 ans), ancien joueur de Brest et de Guingamp, s’est écroulé en plein match sur la pelouse, victime de ce qui semble être un arrêt cardiaque, au Qatar. Le joueur a été pris en charge d’urgence par les équipes médicales présentes sur place, lesquelles se sont empressées d’essayer de le réanimer, ce qu’elles sont finalement parvenus à faire, fort heureusement, sous le regard inquiet des autres joueurs qui participaient à cette rencontre entre Al-Wakrah et Al Rayyan, où évolue un certain James Rodriguez.

La Qatar Stars League souhaite "un prompt rétablissement" à son joueur

Le match a été définitivement interrompu, après que les joueurs d'Al-Wakrah ont informé l'arbitre de leur décision de ne plus jouer, alors que l’équipe du meneur de jeu colombien (Al-Rayyan) menait 1-0, après l’ouverture du score de Shojae Khalilzadeh sur un corner tiré par… James Rodriguez. Peu de temps avant l’effroi, juste avant la mi-temps. Les images, choquantes, circulent assez peu sur la toile, même si, sur l'une d'elles, on distingue assez nettement le joueur pris de convulsions.

Selon beIN Sports et d'autres médias locaux, l’état de santé du joueur, lequel aurait été pris en charge dans une clinique proche du stade, se serait amélioré rapidement, et l’intéressé se porterait bien. Mais nous n'en savons pas davantage. "Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide dans les stades", a écrit la Qatar Stars League (QSL) sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi qu'il est bien en vie, et a donc pu être réanimé.