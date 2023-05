QSI discute avec Santos d'un possible investissement dans le club brésilien

Le quotidien brésilien Globo rapporte ce mardi que le Qatar, via sa société Qatar Sports Investment (QSI), discute avecle club de Santos depuis plusieurs mois en vue d'un probable investissement.

L'ancien club de Pelé va-t-il passer sous pavillon qatari ? Il est encore trop tôt pour le dire mais ce mardi, le quotidien brésilien Globo explique que des discussions ont bel et bien commencé entre la société Qatar Sports Investment (QSI) et Santos. Cela ferait même plusieurs mois que les négociations auraient commencé entre le club brésilien et la société détenue par le gouvernement du Qatar, qui gère aussi le Paris Saint-Germain.

Le Qatar veut investir dans plusieurs clubs dont Santos (mais pas seul)

QSI aurait même déjà demandé au président de Santos, Andres Rueda, les états financiers afin d'étudier les comptes du club. Les deux entités discutent toujours de ce que sera le modèle commercial. Car cet investissement ne s'inscrirait pas dans la même veine que les rachats d'équipes brésiliennes qui fleurissent ces derniers temps (Bahia par Manchester City, Botafogo par le patron de l'OL John Textor...), où des étrangers ont acheté des actions dans des sociétés nouvellement créées. Les Qataris souhaiteraient se joindre à d'autres investisseurs pour posséder plusieurs clubs.

Globo rapporte par ailleurs que le rapprochement entre Santos et QSI se serait fait par l'intermédiaire de Neymar Senior. Il aurait récemment participé aux négociations entre le club et Blaze, le sponsor principal de ce dernier. En avril, c'est Neymar Junior qui s'était rendu au stade Urbano-Caldeira - plus connu sous le nom de Vila Belmiro - pour assister à un match. Un événement lors duquel le Brésilien avait déclaré à des journalistes "qu'il reviendrait bientôt".

Les discussions entre Santos et le PSG n'en seraient, elles, qu'au stade exploratoire pour l'instant. Le club de la capitale a déjà investi à Braga et envisage d'autres possibilités et d'autres clubs, comme Malaga. Reste à savoir qui régule ces modèles de propriété multiples, la FIFA comme l'UEFA n'ayant jusqu'à présent pas vraiment tranché sur le sujet...