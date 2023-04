PSG: "je reviendrai bientôt", la promesse de Neymar à Santos

Actuellement au Brésil pour poursuivre sa convalescence, Neymar a assisté au match entre Santos, son club formateur, et Audax Italiano (0-0) jeudi en promettant de revenir un jour dans le club brésilien.

Neymar (31 ans) a bercé dans la nostalgie, jeudi soir. Actuellement au Brésil pour poursuivre sa convalescence après son opération de la cheville, l’attaquant du PSG a assisté au match de Copa Sudamericana entre Santos, son club formateur, et l’équipe chilienne d’Audax Italiano (0-0). Pour l’occasion, il a revêtu un maillot du club le sept sur le dos en posant avec la star brésilienne du futsal, Falcao.

"Je me sens chez moi ici"

Le meneur de jeu a aussi confié quelques mots aux journalistes présents en confiant rêver de revenir jouer un jour dans l’équipe de Sao Paulo, qu’il a quittée en 2013 pour rejoindre le FC Barcelone. "Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt", a furtivement déclaré Neymar aux journalistes, dans des propos rapportés par Globo Esporte.

Selon le journal, la présence de Neymar à Vila Belmiro (autre nom du stade Urbano-Caldeira) confirme le rapprochement de l'attaquant avec le club. Le joueur et sa famille ont été déterminants pour la signature du contrat de sponsoring avec Blaze, contre huit millions d’euros pour les deux prochaines saisons.

"C’est trop bon de revenir chez moi, a ajouté Neymar. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux d'être de retour ici dix ans après. Malheureusement c'était un match nul, je voulais la victoire. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l'affection des fans. C'est le club qui m'a tout donné, qui m'a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m'a révélé au monde. Je suis très heureux et content d'être ici."

Avant de quitter le stade et de rendre visite aux joueurs de Santos dans le vestiaire, Neymar a été interrogé sur le désir des fans de le revoir porter le maillot de Santos. "Si je rêve (de rejouer pour Santos), imaginez-les", a-t-il lancé dans un grand éclat de rire. Il est lié avec le PSG jusqu’en 2025.