"R9, le film": les vraies raisons du malaise de Ronaldo avant la finale de la Coupe du monde 1998

Dans "R9, le film", un documentaire exceptionnel sur Ronaldo diffusé ce lundi soir sur RMC Sport 1, retour sur le malaise dont a été victime la légende du foot brésilien avant la finale de la Coupe du monde 1998 face à l’équipe de France.

Mais que s’est-il passé avec Ronaldo le 12 juillet 1998 ? Si ce jour historique est à jamais associé à la première victoire de l’équipe de France en Coupe du monde, il est aussi l’une des journées les plus sombres de la carrière du Brésilien Ronaldo. Avant de passer totalement à côté de sa finale avec la Seleçao, le légendaire avant-centre auriverde a été victime d’un malaise qui, 24 ans après, fait toujours couler beaucoup d’encre.

"Je ne me souviens de rien… Je me suis évanoui, avait déclaré à l'époque le Fenomeno. Je sais que mes convulsions ont duré 30 ou 40 secondes. Et quand je me suis réveillé, j’avais mal partout."

Mais que s’est-il vraiment passé? Entre pression de l’équipementier Nike et suspicion de dopage, beaucoup de rumeur ont circulé. Dans "R9, le film", l’enquête exceptionnelle diffusée ce lundi soir sur RMC Sport 1, de nombreux proches du Brésilien comme Giovanni Branchini, son agent en Europe entre 1994 et 2002 ou Nilton Petrone, son physiothérapeute à partir de 1996, donnent un nouvel éclairage sur l’un des plus grands mystères de l’histoire de la Coupe du monde.

