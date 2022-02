"R9, le film": pourquoi Ronaldo a tant souffert des genoux durant toute sa carrière

RMC Sport a diffusé ce lundi le documentaire événement "R9, le film", qui retrace la carrière inoubliable du Brésilien Ronaldo. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les soucis physiques qui ont perturbé la trajectoire du double Ballon d’or.

Personne n’a oublié ses larmes, sa détresse et ses mois d’absence interminables. Au gré de ses séjours à l’infirmerie, Ronaldo a suscité une frustration immense sur la planète foot, privée de l’un des plus beaux artistes. L’attaquant brésilien a marqué une génération avec ses dents décollées, ses dribbles instinctifs, ses frappes millimétrées et ses accélérations fulgurantes. Mais la carrière du double Ballon d’or (1997, 2002) a aussi été ternie par ses blessures à répétition. De quoi rendre ses genoux presque aussi célèbres que le talon d’Achille. Entre 1995 et 2002, R9 a subi quatre soucis majeurs sur cette partie du corps, à droite comme à gauche. Résultat: 1.085 jours loin des terrains, 117 matchs manqués et une partie de sa brillante carrière envolée.

Le documentaire événement "R9, le film", diffusé ce lundi sur RMC Sport (et disponible en replay), revient sur cette fragilité physique qui a pourri la vie de l’ancien crack de la Seleçao (98 sélections, 62 buts), sacré champion du monde en 2002. Un problème décelé dès son arrivée en Europe, dans les rangs du PSV Eindhoven. A l’époque, Ronaldo doit encaisser une forte poussée de croissance. Il est à peine majeur et ses genoux ne supportent plus le poids de son corps.

Une rotule "très haute et très latérale"

"Dans l’adolescence, le tendon rotulien s’attache sur une zone qui n’est pas soudée, explique le docteur Jean-Pierre Mondenard. Si vous tirez, tirez, tirez, surtout si vous êtes bien développé musculairement, ça va se détacher et ne pas pouvoir se souder. Donc il a dû être opéré." Une première intervention qui s’est déroulée dans son pays natal. Loin des Pays-Bas. Le PSV a accepté qu’il soit pris en charge au Brésil.

"Je travaillais au Flamengo et j’étais très proche de Romario. Ronaldo a appelé Romario pour savoir si on pouvait travailler ensemble, se souvient Nilton Petrone, l’ancien physiothérapeute de R9. En 1996, j’ai découvert qu’il avait la rotule très haute et très latérale. Des deux côtés. C’est congénital. Il est né avec ça. On appelle ça une dysplasie trochléenne. Il né sans cet espace osseux. Son tendon rotulien bougeait beaucoup lors des flexions, surtout avec l’explosivité de son jeu."

Ronaldo rapidement remis sur pied en 1996

A l’époque, le timing est serré pour retaper celui qui s’apprête à éblouir le monde balle au pied. "On était en avril et on devait le rétablir pour mai-juin, afin de préparer les Jeux olympiques d’été 1996 (le Brésil terminera médaillé de bronze à Atlanta, ndlr). Tout s’est bien passé. Il a récupéré très rapidement." Alors que le PSV avait tablé sur une longue convalescence, Ronaldo fera son retour beaucoup plus vite que prévu. Mais ses genoux ne le laisseront jamais tranquille par la suite, l’obligeant à se faire opérer à plusieurs reprises, à prendre du poids et à perdre son explosivité. Mais jamais sa magie.