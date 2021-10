Real: Thierry Henry place Benzema au-dessus de Salah

De nouveau auteur d’une grande prestation avec un doublé en Ligue des champions lors de la victoire de Liverpool face à l’Atlético de Madrid (2-3), Mohamed Salah fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis le début de la saison. Mais pour Thierry Henry, plusieurs joueurs dont Karim Benzema sont au-dessus de l’Egyptien.

Avec sept buts et quatre passes décisives en Premier League, Mohamed Salah (29 ans) a démarré la saison en fanfare. À tel point que beaucoup d’observateurs du football considèrent l’attaquant égyptien comme l’actuel meilleur joueur du monde.

Un avis non-partagé par Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports qui ce mardi en compagnie de Jamie Carragher (ancien joueur de Liverpool) et Micah Richards (ancien joueur de Manchester City) a placé plusieurs joueurs devant Salah dans la liste des meilleurs actuellement: "Les buts qu’il marque en ce moment sont fantastiques, mais comment pouvez-vous oublier Lewandowski et comment pouvez-vous oublier Benzema ? Je ne pense pas que Salah soit encore à ce niveau, il est important de jouer pour les deux équipes du club et sélections nationales", a-t-il déclaré.

Un avis qui tranche avec celui de l'entraineur des Reds, Jürgen Klopp, qui en zone mixte après la victoire 5-0 face à Watford le week-end dernier avait qualifié son ailier de meilleur joueur du monde: "Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui en ce moment ? Nous n'avons pas à parler de ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait pour le football et leur domination. Mais actuellement, il est le meilleur", avait-il clamé.

"Je place Benzema plus haut"

Si l’ancien buteur d’Arsenal a reconnu les grandes qualités de Salah qui reste sur un doublé en Ligue des champions lors de la victoire sur son équipe face à l’Atlético de Madrid, Thierry Henry a affiché sa préférence pour un Karim Benzema qui a pris l’habitude porter le Real Madrid depuis plusieurs mois.

En atteste ses neufs buts en huit matchs de Liga cette saison: "Est-il (Salah) le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c’est évident. Mais quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema plus haut. Ce qu’il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment, je ne peux pas l’ignorer", a-t-il conclu.