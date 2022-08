Rennes: Genesio annonce le forfait de Lovro Majer, qui s'est cassé le nez

A 48h d'affronter Ajaccio au Roazhon Park, Bruno Genesio faisait un point sur son effectif en conférence de presse. Steve Mandanda est forfait, et Lovro Majer, qui s'est fracturé le nez, doit observer dix jours de repos.

La tuile pour Rennes. Sorti sur blessure contre Monaco, Steve Mandanda, touché au genou, sera absent encore quelques jours sans savoir précisément combien de temps: "Les délais de cicatrisation sont variables" explique Bruno Genesio en conférence de presse, à deux jours du match de Ligue 1 contre Ajaccio, pour la troisième journée.

En plus de l'ancien gardien de l'OM, Rennes va devoir se passer de Lovro Majer, qui s'est fracturé le nez mercredi à l'entraînement. Opéré, l'international croate (8 sélections) va devoir porter un plâtre pendant huit à dix jours jours, avant de reprendre l'entraînement et la compétition avec un masque de protection. Il est d'ores et déjà forfait contre Ajaccio ce dimanche et contre Lens lors de la prochaine journée.

Meling trop court, Guirassy sur le départ, Assignon de retour

Blessé depuis fin juillet, Bïrger Meling est également absent pour ce match face à Ajaccio: "Il pourra s'entraîner demain mais n'est pas suffisamment en forme pour être dans le groupe", a précisé l'entraîneur rennais. Son retour est attendu pour la quatrième journée.

Sehrou Guirassy sera également absent du groupe rennais, a annoncé son entraîneur, qui précise qu'l n'est pas blessé. Annoncé sur le départ, l'attaquant devrait prochainement quitter la Bretagne. Après la pluie, le beau temps. Malgré les absences de joueurs importants, Rennes pourra compter sur le retour de Lorenz Assignon au poste de latéral droit. Le jeune joueur est remis de sa blessure.