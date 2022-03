Rennes-Leicester: une barrière s'effondre, grosse frayeur pour les supporters bretons

Une barrière séparant le kop breton de la pelouse du Roazhon Park a cédé au moment des célébrations du but de Benjamin Bourigeaud ce jeudi soir en 8e de finale retour d’Europa Conference League. Selon nos informations, deux blessés légers sont à déplorer.

Elle n’a pas résisté à l’enthousiasme des supporters bretons. Ce jeudi soir, en 8e de finale retour d’Europa Conference League entre Rennes et Leicester (0-2 à l’aller), une partie de la barrière séparant le kop rennais et la pelouse du Roazhon Park a cédé sous la pression du public au moment du but de Benjamin Bourigeaud à la 9e minute.

Aucun blessé, mais une grosse frayeur

Selon nos informations, deux blessés légers, l'une à la cheville, l'autre au poignet, ont été pris en charge par les secours. Sur les images de RMC Sport, on aperçoit distinctement la barrière céder et plusieurs dizaines de supporter bretons basculer dans le vide, ce qui a dû procurer une belle frayeur aux personnes impliquées dans cet incident.

Sur le terrain, le but inscrit par Bourigeaud a permis de redonner espoir à tout un peuple, puisque les Bretons n’ont plus qu’un petit but à inscrire pour arracher la prolongation. Après une magnifique intervention de Baptiste Santamaria, Martin Terrier a déboule côté gauche. L'attaquant rennais centre devant le but et c'est Bourigeaud, un peu surpris de voir le ballon lui arriver mais pile dans la bonne zone, qui fait chavirer le stade.