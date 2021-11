Rudi Garcia déplore d’être "jugé par des gens qui n’ont pas la compétence" pour le faire

Libre depuis son départ de l'OL l’été dernier, Rudi Garcia déplore les critiques subies par les entraîneurs, émanant "des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger", a-t-il lâché sur Canal+, mardi.

Il assure ne pas lire les critiques mais les supporte mal quand même. Rudi Garcia (57 ans), libre depuis son départ de Lyon l’été dernier, a témoigné des difficultés inhérentes au métier d’entraîneur, mardi sur Canal+, où il est consultant. L’ancien technicien de Dijon, Le Mans, Lille ou Marseille attaque le manque de légitimité des suiveurs.

"Un des rares métiers où on est jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger normalement"

"Ça peut être dur pour la famille, a-t-il déclaré. Je ne prends que mon exemple personnel mais, je suis assez blindé. Il suffit de se concentrer sur le travail au quotidien avec ses joueurs, de ne pas lire, de ne pas écouter. C’est quand même un des rares métiers où on est jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger normalement. C’est comme ça, ça fait partie des règles du jeu. Il faut l’accepter mais il y a tellement de bons moments. J’ai toujours dit que je ne ferais ce métier-là parce que mon père l’a fait et je ne le voyais jamais. Il bossait la journée et entraînait le soir. Mais, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j’étais petit et mon destin était d’être coach. Je suis heureux de faire ce métier mais il devient un peu plus compliqué maintenant."

"Je suis passé en Italie (à l’AS Rome entre 2013 et 2016, ndlr) et le terme de 'Mister' (comme les joueurs appellent les entraîneurs là-bas) est déjà beaucoup plus respectueux sur la fonction, poursuit-il. Entraîner en Angleterre doit être assez appréciable parce que les supporters sont vraiment des supporters de leur club et n’ont pas la haine des autres clubs. Aller au stade avec son pote de l’équipe d’en face bras dessus-bras dessous, c’est comme ça que le football devrait tout le temps être."

Il vise un club en Ligue des champions

Depuis la fin houleuse de son aventure à Lyon (il avait réglé ses comptes avec le directeur sportif, Juninho), Garcia cherche un nouveau club avec un projet ambitieux.

"J’ai reçu beaucoup de propositions, même de la part d’une équipe qualifiée en Ligue des champions, confiait-t-il en septembre au Corriere dello Sport. Mais c’étaient des propositions intéressantes uniquement sur le plan économique ou sans réel projet. J’attends un projet en Angleterre ou en Espagne, après en Italie et en France bien sûr. Tant de clubs m’ont voulu, mais ça ne m’intéressait pas d’aller dans une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions, ou qui n’a pas les moyens pour s’y qualifier. Ce n’est pas dans mes plans. Je suis devenu exigeant. C’est comme ça."