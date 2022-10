Scandale à la FFF: comment va se dérouler l’audit à la Fédération

Trois inspecteurs vont être désignés pour mener l'enquête au sein de la FFF après les révélations sur les dysfonctionnements et les suspicions de harcèlement.

On en sait plus sur l'audit lancé par le ministère des Sports à la FFF après les révélations de So Foot sur les suspicions de l’ambiance délétère et de nombreux dyfonctionnements présumés au sein de l’instance. L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) est sur le point de désigner ses trois inspecteurs (dont un qui pilotera la mission) chargés d’enquêter sur la FFF à la demande de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera.

La lettre de mission de la ministre porte sur des faits de harcèlements sexistes et sexuels ainsi que du management brutal. Les inspecteurs pourront interroger des personnes au sein de la fédération bien sûr mais aussi des ligues et des districts. Les anciens salariés de la FFF pourraient être aussi sollicités. L’IGESR espère, comme Noël Le Graët s’y est engagé devant la ministre, que la FFF collaborera en toute transparence avec les trois inspecteurs. Leur pouvoir reste cependant limité face à d’éventuel refus. Rien à voir avec une perquisition policière. Mais tout sera consigné dans leur rapport.

Un rapport bouclé avant l'AG de janvier 2023 ?

Aucun objectif précis de timing n’a été imposé. Le ministère veut un travail sérieux et approfondi même si des conclusions sont espérées rapidement. Il est vraisemblable qu’avant l’Assemblée Générale de la FFF prévue début janvier 2023, le rapport des inspecteurs ait été rédigé. Un rapport intermédiaire peut être aussi transmis à la ministre si des éléments d’enquête le nécessite. Si dans leur enquête, les inspecteurs prennent connaissance de délit voire crime, ils transmettront leurs éléments à la Justice comme l’exige l’article 40 du code de procédure pénale, tout en informant la ministre. Les premiers rdv avec l’équipe dirigeante de la FFF devraient intervenir dans les prochains jours.