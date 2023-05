Sergio Agüero visé par une enquête pour incitation à la violence sur Twitch

Une enquête a été ouverte par les autorités argentines contre Sergio Agüero pour incitation à la violence après des critiques nourries de l’ancien joueur de Manchester City contre un arbitre.

Sergio Agüero (34 ans) dans le viseur des autorités argentines. L’ancien attaquant de Manchester City fait l’objet d’une enquête pour incitation à la violence après s’être emporté contre Yael Falcon Perez, arbitre du derby d’Avellaneda entre Independiente, club formateur d’Aguero, et le Racing (1-1). L’ancien international argentin, contraint de prendre sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques, avait fulminé sur sa chaîne Twitch contre le penalty accordé au Racing pour une faute qu’il jugeait en dehors de la surface de réparation.

L'arbitre victime de nombreuses menaces

"Comment peut-il, l'arbitre, quel est son putain de nom... Yael Falcón Pérez, avait-il explosé. Écoutez-moi, Yael Falcón, ce nom est un désastre." Il avait ajouté vouloir mettre "une claque" à l’arbitre, ensuite violemment pris pour cible par les supporters du Racing. Il avait reçu de nombreuses menaces alors que des graffitis et des feux d’artifice avaient visé la maison de sa mère.

Eduardo Aparecio, en charge de la sécurité de la province de Buenos Aires, a dès lors demandé l’ouverture d’une enquête contre l’ancien joueur au parquet. "Il faut en déduire que ses propos à l'égard de l'instance arbitrale, agressifs et disqualifiants, contreviennent manifestement aux préceptes de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sportive, et pourraient être interprétés comme incitant la violence, encore plus lorsqu'il s'agit d'un faiseur d'opinion et d'une référence dans la discipline sportive", écrit l’un des paragraphes de la note que le média El Grafico s’est procuré.

En plus de ses propos sur Twitch, où il est très actif, Agüero avait également partagé plusieurs memes se moquant de l’arbitrage sur Twitter. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien éphémère attaquant du FC Barcelone joue actuellement un rôle important dans les négociations pour un retour de Lionel Messi, son compatriote et grand amis, au Barça.