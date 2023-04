Agüero se paie Cristiano Ronaldo et ses coups francs "chanceux"

Invité dans une émission sur Twitch par le streamer espagnol Ibai, Sergio Agüero s'en est pris à Cristiano Ronaldo, estimant que ses beaux buts sont marqués par "chance".

Fidèle ami de longue date de Lionel Messi, Sergio Agüero saute sur la moindre occasion pour défendre son ex-coéquipier en équipe nationale d'Argentine. Invité dans une émission sur Twitch par le streamer espagnol Ibai, le jeune retraité a remis une pièce dans la machine du sempiternel débat Messi-Ronaldo.

Pendant plus de deux minutes, le streamer lui a passé en revue les meilleurs moments de la carrière Ronaldo. Mais c'en était trop pour l'Argentin : après 140 secondes à supporter les exploits du rival de la Pulga, Agüero a craqué en visionnant le coup franc sensationnel de CR7 contre Arsenal en Ligue des champiosns en 2009, puis son missile de 35 mètres face à Porto la même année.

"Raúl et Benzema ont marqué plus de beaux buts que Ronaldo au Real"

"Quelle chance il a", a commenté le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City à propos de Cristiano Ronaldo. "Tous ses buts sur coup franc sont marqués par chance. Les coups francs de Messi, eux, sont tous en lucarne", a-t-il poursuivi, un brin mauvais joueur.

Le finaliste du Mondial 2014 s'en est aussi pris à l'appréciation du gardien de Porto Helton, lorsque Ronaldo a trouvé sa lucarne d'une frappe lointaine. "Mais que fait le gardien sur le but ? [...] Je pense que Raúl a marqué de plus beaux buts au Real, et Benzema aussi", a analysé l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone. Ronaldo et Messi ont dépassé le seuil des 60 coups francs en carrière, s'approchant du total de Juninho, maître ès coups francs avec 77 buts de la sorte.