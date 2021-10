AC Milan: après Rabiot avec les Bleus, Theo Hernandez positif au Covid-19

À peine de retour à l’AC Milan après le titre de l'équipe de France en Ligue des nations, Theo Hernandez va être éloigné des terrains plusieurs jours. Comme Adrien Rabiot avec les Bleus, le latéral gauche a été touché par le Covid-19.

Gros coup dur pour l’AC Milan. En pleine forme avec le club italien et l’équipe de France, Theo Hernandez (24 ans) va voir sa bonne dynamique être interrompue. Le latéral gauche a été déclaré positif au Covid-19 et devrait donc manquer les prochains matchs des Milanais: "L’AC Milan annonce que Theo Hernandez de retour de l’équipe nationale, a été testé positif au prélèvement effectué à domicile. Les autorités sanitaires locales compétentes ont été informées et le joueur se porte bien", écrit le club italien dans un communiqué.

La latéral gauche est le deuxième joueur de l’équipe de France à être touché par le Covid-19, puisqu’Adrien Rabiot avait été testé positif au virus avant la finale de la Ligue des nations remportée face à l’Espagne (2-1).

Les absences s’enchainent pour l’AC Milan

Ce forfait de taille ne fait pas les affaires de l’AC Milan, qui perd là un élément majeur. Les hommes de Stefano Pioli devront en plus évoluer sans leur portier Mike Maignan qui, après une opération du poignet, sera forfait pendant plusieurs mois selon la presse italienne. La tuile pour l’ancien Lillois, qui avait conquis en quelques mois son coach par ses bonnes performances: "J’aime sa mentalité et son envie d’apprendre. J’apprécie beaucoup sa capacité à alterner le jeu court et le jeu long. Je suis content de sa manière de travailler. C’est un gardien disponible, curieux, volontaire et très fort", avait-il déclaré il y a quelques semaines.

Avec le match de Ligue des champions le mardi 19 octobre, l’actuel deuxième de Serie A risque de connaître des jours plus compliqués sans ses deux tauliers.