AC Milan: Donnarumma fait polémique après la claque face à la Lazio

Gianluigi Donnarumma, gardien de l’AC Milan, a provoqué la colère des supporters après s’être affiché tout sourire aux côtés de Pepe Reina, lundi après la lourde défaite face à la Lazio Rome (3-0).

Après avoir rêvé du titre une bonne partie de la saison, l’AC Milan vit désormais dans la crainte de voir une qualification en Ligue des champions lui échapper. Les Lombards sont sortis du Top 4 lundi après leur lourde défaite sur le terrain de la Lazio Rome (3-0). Dans ce contexte, le grand sourire affiché par leur gardien Gianluigi Donnarumma à l’issue de la rencontre n’est pas du tout passé. Le joueur a provoqué la colère de ses supporters pour avoir partagé un moment de convivialité avec Pepe Reina, gardien de la Lazio et ancien coéquipier à Milan.

L’absence de tristesse affichée par celui qui portait le brassard de capitaine a fait bouillonner les réseaux sociaux. Florilège. "Tu sais ce qui me fait le plus mal? Voir Donnarumma rire et plaisanter avec Reina à la fin du match. Inconcevable." "Donnarumma qui rit en échangeant son maillot avec Reina est un geste infâme. Le capitaine. 3-0. Il devrait courir aux vestiaires pour coller quelques joueurs au mur. Et il rit." "Après un 3-0 Donnarumma rigole avec Reina. L'avenir de Milan. La mort définitive de Milan." "Enlevez le groupe et laissez-le aller où il veut!". "Je ne sais pas si la défaite 3-0 ou le visage souriant de Donnarumma alors qu'il échange le maillot et plaisante avec Reina à la fin du match m'énerve davantage."

L'avenir de Donnarumma au coeur des crispations

Des messages durs alors que Donnarumma saluait seulement un ancien équipier qui l’a encadré lors de son passage en Lombardie. Le jeune gardien nourrit une relation compliquée avec les fans rossoneri après avoir régulièrement laissé planer le doute sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le joueur formé au club n’a toujours pas prolongé et cela agace aussi fortement les supporters milanais. Selon les médias italiens, le joueur, qui touche actuellement six millions d'euros par an, souhaite doubler son salaire.