AC Milan: Ibrahimovic se blesse à l'échauffement et pourrait manquer la fin de saison

De retour dans le groupe de l’AC Milan ce dimanche face à Lecce (2-0), Zlatan Ibrahimovic s’est blessé au mollet lors de son échauffement et n’a pas pu entrer en jeu. L’attaquant de 41 ans pourrait ne plus pouvoir jouer cette saison.

Zlatan Ibrahimovic pourra-t-il disputer un cinquième match cette saison avec l’AC Milan? Le doute est permis après la nouvelle blessure de l’avant-centre suédois ce dimanche en marge de la réception de Lecce (2-0). Après avoir manqué toute la première partie de saison et le dernier mois en raison de pépins physiques, au genou puis à l'ischio, il n’a pas pu entrer en jeu, touché lors de l’échauffement.

Pioli évoque "un petit quelque chose"

Selon les informations de Sky Sport, Ibrahimovic est revenu s’asseoir sur le banc de touche à la 65e minute de jeu avant de regagner les vestiaires quelques instants plus tard, gêné au mollet. Il passera un examen mais le quotidien local du Corriere della Sera redoute une fin de saison. Il était tout juste de retour dans le groupe rossonero, après une blessure contractée en sélection.

"Il a senti quelque chose dans son mollet et s'est arrêté, confirme son entraîneur Stefano Pioli en conférence de presse. J'ai pensé le faire entrer, mais il m'a dit qu'il n'était pas disponible. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il avait un petit quelque chose". Le buteur vétéran (41 ans) n’a disputé que quatre petites rencontres cette saison entre février et mars, en profitant pour battre un record en championnat. Mais sa fin de saison et son avenir sont plongés en plein doute, alors que son contrat expire en juin prochain.