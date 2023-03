Udinese-Milan: Ibrahimovic devient le buteur le plus âgé de Serie A

Buteur sur penalty ce samedi lors du déplacement de l'AC Milan sur la pelouse de l'Udinese, Zlatan Ibrahimovic est devenu le plus vieux joueur à avoir marqué en Serie A, à 41 ans et 166 jours.

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic est devenu samedi, à 41 ans et 166 jours, le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A grâce à son but marqué contre l'Udinese, lors de la 27e journée.

Un pénalty manqué, puis un réussi

Le géant suédois, titularisé pour la première fois depuis son opération au genou gauche en mai dernier, a frappé sur penalty, à la 4e minute du temps additionnel de la première période.

Après avoir raté sa première tentative, l'attaquant a bénéficié de la mansuétude de l'arbitre qui a estimé que Beto était entré dans la surface avant la frappe et a donné le penalty à retirer. "Ibra" n'a pas gâché cette nouvelle offrande.

Un retour le 26 février

Le Suédois, qui portait le brassard, efface des tablettes le précédent record de l'ex-défenseur italien Alessandro Costacurta. Ce dernier avait marqué un penalty en mai 2007, lui aussi avec le maillot rossonero et lui aussi contre l'Udinese, à l'âge de 41 ans et 25 jours.

Opéré fin mai, juste après le scudetto milanais, Ibrahimovic, qui vient récemment d'être rappelé en sélection, a débuté sa saison le 26 février contre l'Atalanta Bergame (2-0) en entrant en jeu pour le dernier quart d'heure. Il était ensuite sorti du banc à deux autres reprises jusqu'à cette première titularisation, en profitant de l'absence d'Olivier Giroud, suspendu.