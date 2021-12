AC Milan-Naples: énorme polémique pour un hors-jeu lunaire sifflé sur Giroud... couché au sol

Naples s'est imposé 1-0 sur la pelouse de l'AC Milan ce dimanche, dans le choc de la 18e journée de Serie A. Franck Kessié pensait avoir égalisé en toute fin de match mais a vu son but être refusé pour un hors-jeu totalement improbable d'Olivier Giroud.

Nouvel épisode VAR en Italie. Et celui-ci est assez étonnant. Ce dimanche, Naples a remporté le choc de la 18e journée de Serie A sur la pelouse de l'AC Milan (1-0) et le doit en partie à une décision arbitrale. Car à la 90e minute, Franck Kessié, positionné au point de penalty, avait égalisé pour les Milanais après une action confuse. Mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Le hors-jeu très étonnant de Giroud lors de Milan-Napoli © Capture écran BeIN Sport

Pas n'importe quel hors-jeu. Celui d'Olivier Giroud va sans doute se classer parmi les plus lunaires de la saison en Italie. Au départ de l'action, l'attaquant français, entré peu après l'heure de jeu, est présent pour dévier le ballon de la tête et le mettre en retrait. Sauf que sur cette déviation, il est mis au sol par Juan Jesus, qui le couvre en reculant et tombe sur lui.

Couché au sol, Giroud ne touche même pas le ballon

La confusion s'installe avec des séries de tentatives milanaises et contres favorables, dont l'un revient en direction de Giroud... toujours couché et toujours bloqué par Jesus. C'est ce dernier qui dévie la balle qui, après un nouveau contre, finit par revenir dans les pieds de Kessié. Sauf que l'arbitre a annulé l'égalisation pour un hors-jeu de Giroud.

Davide Massa, l'arbitre de la rencontre, est allé lui-même checker l'écran grâce à l'assistance-vidéo... et a donc considéré qu'Olivier Giroud faisait action de jeu. On le rappelle, l'ancien joueur d'Arsenal ne touche pas le ballon sur cette action précise et est bloqué au sol. Il ne tente d'ailleurs aucune action. Reste que le Napoli empoche trois points grâce à ce jugement.