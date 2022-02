AC Milan: le "diable" Giroud encensé par les journaux italiens après son doublé contre l'Inter

Buteur à deux reprises lors de la victoire de l'AC Milan dans le derby contre l'Inter (2-1) samedi en Serie A, Olivier Giroud se retrouve en Une des quotidiens italiens ce dimanche. Tous mettent en avant la belle prestation du Français.

Un doublé express et un succès qui relance la bataille pour le Scudetto. Pour son premier derby milanais, Olivier Giroud a frappé fort. Aligné d'entrée en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, touché au tendon d’Achille, il a été le grand artisan de la victoire de l’AC Milan samedi face à l’Inter (2-1) dans le choc de la 24e journée de Serie A. Menés au score, les Rossoneri s’en sont remis à leur champion du monde français pour tout renverser. C’est lui qui a surgi en renard des surfaces pour égaliser à un quart d’heure de la fin (75e). Et c’est encore lui qui s’est amusé de Stefan de Vrij avant d’ajuster Samir Handanovic pour offrir la victoire aux siens (78e).

S’ils comptent un match en retard, les Nerazzurri n’ont plus qu’un point d’avance en tête du classement sur l’AC Milan et quatre sur Naples, qui se déplace ce dimanche à Venise (15h). Giroud, lui, avait forcément le sourire au coup de sifflet final. "C'était un match spécial et on l’a gagné. Je suis heureux et fier de cette équipe qui ne lâche rien. En première mi-temps, j'étais un peu frustré, comme toute l'équipe. On ne jouait pas bien et on le savait, mais nous avons montré un bon état d'esprit tous ensemble pour revenir dans le match. Nous sommes en lice (pour le titre), mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer", a-t-il commenté au micro de DAZN. Ce dimanche matin, c’est lui qui fait la Une des journaux italiens.

"Le diable Olivier"

"Giroud, le derby c’est toi", titre La Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif le plus lu du pays. "Ibra, 40 ans, porté disparu ? Giroud, 35 ans, s’est occupé de tout. Il a transformé un derby fou avec son doublé en trois minutes. C’était son premier derby et même la première fois qu’il croisait l’Inter dans sa carrière. Il n’est pas touché par la malédiction du numéro 9", raconte La Gazzetta, en référence à tous les buteurs qui ont échoué à Milan alors qu’ils portaient ce numéro symbolique (Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, Krzysztof Piatek…). En Une du Corriere dello Sport, Giroud est rebaptisé "Le diable Olivier", celui qui a "relancé la course pour le Scudetto".

Tuttosport, mais aussi des journaux généralistes comme Le Corriere della Sera, Il Tirreno et La Sicilia consacrent un encart à la belle performance de l’ancien Gunner. Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, il en est désormais à huit buts et deux passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Pas si mal pour un joueur que beaucoup pensaient cramé. Reste à savoir si sa bonne forme actuelle poussera Didier Deschamps à le rappeler pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus affronteront en amical la Côte d'Ivoire, le 25 mars à Marseille, puis l'Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Villeneuve-d'Ascq. Avec ou sans Giroud ?