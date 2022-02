Serie A: Olivier Giroud offre le derby à l'AC Milan face à l'Inter dans un très gros match

L'AC Milan remporte le derby face à l'Inter ce samedi, dans le choc de la 24e journée de Serie A. Un match très intense et renversant, avec un héros: Olivier Giroud, auteur du doublé de la victoire.

Des offensives de part et d'autres, des défenses pas toujours irréprochables et à l'arrivée, c'est l'AC Milan qui remporte le derby contre l'Inter ce samedi, dans le choc de la 24e journée de Serie A. Un match à 100 à l'heure, qui a basculé en quatre minutes... le temps d'un doublé d'Olivier Giroud.

Car c'est l'Inter Milan qui menait, avec l'ouverture du score d'Ivan Perisic à la 39e minute, dans une première période plutôt équilibrée. Mais les Rossoneri ont pu compter sur leur attaquant français, remonté à bloc, venu mettre son bout du pied après une tentative ratée de l'entrant Brahim Diaz (75e) puis son pied gauche à la 79e pour renverser le scénario qui s'écrivait.

Le championnat relancé

Ce fut tendu jusqu'au bout, à l'image du geste d'humeur - tacle en retard - de Théo Hernandez, exclu dans les derniers instants... et sorti du terrain à un pas très lent, ce qui n'a pas manqué d'agacer les Intéristes. Mais le score n'a plus bougé et il relance le suspense dans le championnat italien. L'AC Milan revient à un tout petit point de l'Inter, toujours leader.