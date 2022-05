AC Milan: Maignan encense le "karting" Giroud avec une référence... à Benzema

Après le sacre de l’AC Milan ce week-end en Serie A, Mike Maignan a posté de nombreuses photos de célébrations sur les réseaux. En saluant notamment la saison d’Olivier Giroud, que Karim Benzema avait qualifié de "karting" il y a deux ans.

La (première) référence est à chercher dans un texte de Booba. Celui du morceau "Inédit", sorti fin 2002, en bonus de la réédition de son premier album "Temps mort". "Petit, mélange pas la F1 et l’karting, on n’est pas back dans les bacs, parce qu’on n’est jamais partis", lance le rappeur de Boulogne en début de couplet. Une punchline devenue mythique, qui colle aujourd’hui aux crampons d’Olivier Giroud. La faute à Karim Benzema, grand amateur de rap français et longtemps poche de Booba.

Lors d’un live Instagram avec le youtubeur Mohamed Henni en mars 2020, l’attaquant du Real Madrid avait taclé celui que beaucoup présentaient comme son rival en équipe de France. A l’époque où Benzema était écarté de la sélection par Didier Deschamps. "On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1", avait lâché KB9.

Giroud avait répondu à Benzema fin 2020

Deux ans plus tard, ce tacle fait partie du CV de Giroud. Bien malgré lui. Mike Maignan l’a rappelé après le sacre de l’AC Milan ce week-end en Serie A. Dans sa story Instagram, le gardien des Rossoneri a posté de nombreuses photos de célébrations. Sur l’une d’elles, l’ancien portier du Losc pose aux côtés de Giroud dans le vestiaire. Avec en légende: "J’aime bien ce genre de karting". Le tout accompagné d’un smiley mort de rire et d’un cœur.

Grand artisan du 19e Scudetto décroché par Milan, l'attaquant de 35 ans, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 38 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues). En claquant notamment un doublé à Sassuolo, dimanche, lors du match du titre (0-3).

Fin 2020, six mois après la pique de Benzema, Giroud lui avait répondu lors d’une interview accordée à Téléfoot, l’émission de TF1: "Ça m’a fait marrer le connaissant. Je n’ai aucune rancune par rapport à ça."