AC Milan: Maignan sacré meilleur gardien de Serie A

Le portier de l’AC Milan Mike Maignan (26 ans) a été élu meilleur gardien de but de Serie A ce vendredi, à deux jours d’une dernière journée décisive pour le titre de champion. L’ancien Lillois termine sa première saison en Italie.

Le week-end débute comme dans un rêve pour Mike Maignan. Au lendemain de sa convocation en équipe de France et à deux jours d’un match décisif pour le Scudetto, le joueur de l’AC Milan a été élu meilleur gardien de Serie A ce vendredi. Etablie selon des analyses statistiques et de notes, cette distinction récompense la sublime première saison de l’ancien Lillois. Arrivé en Lombardie l’été dernier, il a été l’un des grands artisans des excellents résultats du club lombard, en course pour un 19eme titre, le premier depuis 2011.

Osimhen également récompensé

Mike Maignan, 26 ans, a réalisé 16 clean sheets en 31 matchs dans le championnat italien et deux en quatre rencontres de Coupe d’Italie. Après avoir été sacré champion de France avec le Losc, il a surtout l’occasion de glaner un 2eme titre national de rang dans deux championnats différents. En tête du classement avec deux points d’avance sur l’Inter avant la dernière journée, les Rossoneri seront sacrés champions s’ils l’emportent dimanche sur la pelouse de Sassuolo (18h). En cas de faux pas, l’Inter qui accueille la Sampdoria.

Parmi les autres distinctions, un autre ex-Dogue, le Napolitain Victor Osimhen a été élu meilleur joueur de -23 ans, Gleisen Bremer (Torino) meilleur défenseur, Marcelo Brozovic (Inter) meilleur milieu de terrain et enfin Ciro Immobile (Lazio), en tête des buteurs (27 buts), meilleur attaquant.