Equipe de France: bonne nouvelle pour les Bleus, Maignan et Kanté de retour à l’entraînement

Mike Maignan et N’Golo Kanté ont été aperçus ce mardi lors des entraînements de l’AC Milan et de Chelsea. Une bonne nouvelle pour deux joueurs importants de l’équipe de France à un mois du prochain match des Bleus.

Le bout du tunnel pour Mike Maignan et N’Golo Kanté? Absents depuis plusieurs mois, le gardien et le milieu français sont apparus ce mardi lors de l’entraînement collectif de leur club respectif.

Tous les deux blessés et contraints de déclarer forfait pour le Mondial 2022, les internationaux tricolores devraient bientôt rejouer. Idéal pour essayer de figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps pour les matchs des Bleus les 24 et 27 mars prochain contre les Pays-Bas et l’Irlande lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

Milan déjà affûté avec Milan

Appelé à devenir le nouveau titulaire dans les buts de la France après les retraites internationales de Steve Mandanda et du recordman de sélections Hugo Lloris, Mike Maignan a lui-même confirmé son retour à l’entraînement.

Privé de la compétition depuis le 18 septembre, le gardien de 27 ans a posté plusieurs photos de lui à l’entraînement de l’AC Milan au centre de Milanello.

Visiblement remis de son problème physique au mollet, l’ancien de Lille et du PSG pourrait rapidement postuler à une place dans le onze des Rossoneri alors que le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Tottenham sera joué le 8 mars. L’occasion pour Mike Maignan de montrer qu’il n’a rien perdu de ses qualités et qu’il est bien prêt à devenir le taulier des Bleus dans les buts.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Kanté va devoir engranger les minutes

Un petit (léger) doute subsiste encore pour N’Golo Kanté mais tout semble en bonne voie. Si l’entraînement de Chelsea n’était pas ouvert au public ce mardi, le Français a participé normalement à l’échauffement ouvert à la presse. Sauf gros coup de bluff de Graham Potter, le milieu tricolore a ensuite bien figuré dans le groupe des Blues pour la session collective.

Là encore, le retour du Français de 31 ans est particulièrement attendu par son club alors qu’il n’a plus disputé la moindre minute depuis le 14 aout à cause d’un problème à l’ischio. Mal en point en Premier League, Chelsea va devoir batailler pour arracher une qualification européenne en fin de saison. De quoi permettre à l’ex de Leicester de rapidement rejouer en championnat.

Et comme pour Mike Maignan, le futur retour à la compétition de N’Golo Kanté va offrir un joli plus à l’équipe de France pour le mois de mars. En quête de cadres dans l’entrejeu, Didier Deschamps a été privé de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Avec "La pioche", voilà bien le prochain retour qui sera scruté avec impatience par le sélectionneur des Bleus.