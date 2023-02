Manchester United: après le Qatar et Ineos, un candidat surprise pour le rachat du club

Le Times croit savoir que le fonds d'investissement américain Elliott, ancien propriétaire de l'AC Milan, est intéressé par une montée au capital de Manchester United.

Les candidats se pressent au portillon pour le rachat de Manchester United. L’arrivée des premières offres officielles a eu lieu cette semaine. Les prétendants au rachat avaient jusqu'à vendredi soir pour se faire connaître. Le groupe de pétrochimie Ineos a fait savoir qu’il avait déposé une offre samedi. Mais le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani, a été le premier à franchir le pas, avec une offre supérieure à 4 milliards de livres.

Une proposition floue ?

Le Telegraph annonçait que d’autres offres avaient été transmises. Il était question des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite. Restait donc à vérifier l'exactitude de ces informations. Le Times s’en est chargé en révélant la proposition de dernière minute du fonds d’investissement Elliott, ancien propriétaire de l’AC Milan en Italie. Le fonds de Paul Singer, qui a réalisé de nombreux investissements dans la "tech" et gère 56 milliards de dollars d'actifs, pourrait prendre une participation dans le club de Manchester United et monter au capital des Red Devils. Mais les détails de la proposition formulée par le fonds d'investissement ne sont pas clairs, selon le Times.

Une chose est sûre, il n'envisage pas une prise en main totale des opérations, et aurait plutôt dans l'idée de financer ou compléter une autre offre. Celle du fonds Elliott a été déposée tardivement, juste avant la limite, mais la banque d’affaires américaine Raine, mandatée par la famille Glazer pour la vente du club sera obligée d’étudier toutes les offres, même soumises tardivement, Manchester United étant de coté à la Bourse de New-York. Raine vise un prix de vente estimée entre 6 et 7 milliards de livres, soit entre 7 et 8 milliards d’euros. Une somme jugée excessive pour un club dont la capitalisation boursière est tout juste supérieure à quatre milliards d'euros. Le rival de Manchester United, Chelsea, a été vendu en mai pour 4,8 milliards d'euros.