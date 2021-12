AC Milan: "Plus ma queue de cheval est longue, plus je suis fort", la nouvelle punchline de Zlatan

Lors d’une interview accordée ce dimanche à Rai 3, Zlatan Ibrahimovic a distillé quelques nouvelles punchlines dont il a le secret. En promotion pour la sortie de son livre "Adrenalina", l’attaquant de l’AC Milan a notamment expliqué que sa force provenait... de ses cheveux.

Son réservoir est inépuisable. A chaque sortie médiatique, Zlatan Ibrahimovic lâche une nouvelle punchline. A croire qu’il les prépare à l’avance ou peut-être même qu’on les écrit pour lui. Reste que le résultat fait toujours son effet. Actuellement en promo pour la sortie de son nouveau livre "Adrenalina", l’attaquant de l’AC Milan a répondu ce dimanche à l’invitation de Rai 3. En costume sur le plateau de la chaîne italienne, la star de 40 ans a encore régalé l’assistance.

L'échange savoureux avec Berlusconi

"Ibra" a notamment livré une anecdote savoureuse datant de son premier passage au Milan, il y a dix ans. Silvio Berlusconi, alors président du club, lui avait demandé de revoir son style capillaire.

"Berlusconi a toujours voulu que je me coupe les cheveux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma force se trouve dans mes cheveux. C’est pour ça que j’ai fait ma queue de cheval. Plus elle est longue, plus je suis fort", a lâché le géant suédois dans un éclat de rire.

"Je suis plus fort que la superstition"

Après avoir révélé son poids actuel ("100kg, avec seulement 8% de graisse"), Zlatan a commenté le retour au sommet des Rossoneri, qui occupent la tête de la Serie A: "Ce n'est pas seulement mon mérite, c'est le mérite de tous, de l'entraîneur (Stefano Pioli, ndlr). Milan est de retour là où il devrait être. Mais bien sûr, quand Ibra signe, ça apporte de la magie."

Une magie sur laquelle compte le club lombard pour battre Liverpool, mardi en Ligue des champions (21h). En espérant se qualifier pour les huitièmes de finale. "Ce sera un grand match, lance Ibrahimovic On espère faire monter l’adrénaline. De la superstition? Non, je suis plus fort que la superstition." Malgré son assurance légendaire, l'ancien taulier du PSG a reconnu qu’il ressentait des douleurs en se levant le matin. "Je sais à quoi sert cette douleur. Je suis habitué à souffrir, mais je transforme la souffrance en énergie pour atteindre mes objectifs. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière et ce qui me permet de surmonter les problèmes, c’est l'adrénaline."