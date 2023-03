AS Roma: critiqué pour avoir fêté la victoire face à la Juve, son ancien club, Dybala s’explique

Paulo Dybala, attaquant de l’AS Rome, a réagi aux critiques des supporters de la Juventus, son ancien club, pour avoir célébré la victoire romaine contre la Vieille Dame (1-0), dimanche.

L’AS Rome a arraché un succès très précieux face à la Juventus (1-0), dimanche dans la course à la qualification en Serie A. Paulo Dybala (29 ans) et ses coéquipiers en avaient bien conscience et ont exulté au coup de sifflet final. Mais la grande joie affichée par l’Argentin a provoqué un petit vent de colère chez certains fans turinois. Ils lui reprochaient de manquer de reconnaissance à son ancien club qu’il a quitté, libre, l’été dernier après y avoir passé sept ans (2015-2022).

"Aujourd'hui, je joue pour une autre équipe"

L’international argentin (36 sélections, 3 buts) s’est justifié sur son compte de l’application Telegram, comme rapporté par de nombreux médias italiens. "Je sais que c'est difficile pour vous, c'est difficile pour moi aussi, mais aujourd'hui je joue pour une autre équipe et avec d'autres coéquipiers que je dois respecter, a-t-il indiqué. Gagner n'est jamais facile et c'était important pour nous. Mon respect sera toujours là, ne vous laissez pas berner par les réseaux sociaux. Je n'ai applaudi personne pour le but. Je viens de fêter une victoire avec mes coéquipiers! Je vous embrasse tous! Je vous aime tous."

Gianluca Mancini a inscrit l’unique but de la rencontre sur une frappe lointaine (53e). Un but que Dybala se défend d’avoir fêté avec ses partenaires. Titulaire, l’Argentin a été remplacé à la 73e minute par Tammy Abraham. Depuis son arrivée à Rome, l'ancien joueur de Palerme a inscrit 12 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues. L’équipe de José Mourinho est remontée à la quatrième place après sa victoire dans le choc.

"La Roma a gagné parce que les joueurs étaient bons et se sont donnés à 100%, s’est réjoui l’entraîneur portugais à l’issue de la rencontre. L'attitude des joueurs a gagné. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quoi ressemble la Roma. Nous devons être conscients de nos limites. Si vous les connaissez, vous jouez à 100% pour ramener le résultat à la maison. Le championnat est un marathon. Nous savons que dans un match unique, nous pouvons marquer contre n'importe qui."