"Je l'aime comme un fils, mais c'est un délinquant": le drôle d'hommage de Sabatini à Nainggolan

Ancien directeur sportif de l'AS Rome, Walter Sabatini a côtoyé Radja Nainggolan, dont il garde de bons souvenirs même si le Belge lui apparaît être "un délinquant".

Radja Nainggolan reste sur une aventure compliquée en Belgique. Suspendu par le Royal Antwerp en octobre dernier pour avoir vapoté sur un banc de touche, le milieu de terrain a depuis rebondi en Italie, où il a effectué pratiquement l'intégralité de sa carrière. Walter Sabatini, directeur sportif de l’AS Roma entre 2011 et 2016, garde un souvenir paradoxal du "Ninja" malgré ses multiples frasques.

Passé à l'AS Rome entre 2014 et 2018, Radja Nainggolan a porté le maillot giallorossi à 203 reprises. "Honnêtement, je l’aime comme un fils, mais c’est un délinquant, a déclaré l'ancien dirigeant, invité de la chaîne Twitch de la Gazzetta dello Sport. Si vous mettez 7 ou 8 verres devant lui, il va tous les vider. Un à un. Pour lui, la vie est un jeu. Mais au fond, c’est quelqu’un de bien."

"Certains étaient jaloux, envieux"

Lors du passage à la nouvelle année 2018, Nainggolan avait suscité la polémique en Italie pour la diffusion d'un live sur Instagram où on le voyait s'alcooliser. "C’est un excentrique, un fou, et ses coéquipiers auraient dû le comprendre et l’aider davantage, a ajouté Sabatini. Certains étaient jaloux, envieux, parce que Radja a toujours eu tout ce qu’il voulait, mais sur le terrain, c’est un joueur de haut niveau."

Fin janvier, la SPAL, club de Serie B, a annoncé le recrutement de Naiggolan jusqu'en juin 2023. Il a depuis disputé cinq matchs en championnat, pour un but et une passe décisive. "Ce que je l’ai vu faire à la Roma, je ne l’ai pas vu chez d’autres joueurs", a conclu Sabatini à propos de l'homme aux 30 sélections avec les Diables Rouges.