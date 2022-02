AS Roma: l'énorme colère de Mourinho envers ses joueurs dans le vestiaire

Eliminés de la Coupe d’Italie après une défaite 2-0 contre l’Inter Milan, les joueurs de l’AS Roma ont vu leur coach José Mourinho pousser une grosse gueulante dans le vestiaire. Le Portugais a prononcé des mots très forts.

José Mourinho n’a rien perdu de sa fougue et les joueurs de l’AS Roma l’ont constaté cette semaine. Hors du top 5 en championnat avec une septième place, les Romains ne se sont pas rassurés en se faisant éliminer de la Coupe d’Italie par l’Inter Milan (2-0).

Un revers mal vécu par l’entraîneur portugais, qui ne s’est pas fait prier pour dézinguer ses joueurs. Afin de réveiller l’orgueil de ses troupes, l’ancien coach de Chelsea a relevé un gros manque de courage de leur part, dans des propos retranscrits par le Corriere dello Sport: "Je voudrais savoir pourquoi, en jouant face à l’Inter, vous vous êtes chié dessus. Tous, aucun exclu (…) Le plus grand défaut pour un homme, c’est de manquer de c*****, de personnalité."

"Vous avez peur de ce genre de matchs? Allez en Serie C"

Habitué à piquer ses joueurs au vif, Mourinho a atteint un degré de colère qui pourrait en brusquer certains. Le technicien a même invité les coéquipiers de Jordan Veretout à ne plus jouer dans l’élite, s’ils ne sont pas capables de se surpasser dans les gros matchs: "Je veux savoir pourquoi depuis deux ans, vous êtes petits contre les grands (…) Vous avez peur de jouer ce genre de matchs? Allez en Serie C et vous ne jouerez aucune équipe avec des champions, la pression du grand football. Vous êtes des gens sans c*****, la pire chose pour un homme."

Dimanche, les Romains devront se relancer face à Sassuolo (à 18h). Les hommes de Mourinho s’étaient "illustrés" en première partie de saison avec cette défaite humiliante en Coupe d’Europe face à Bodo Glimt (6-1).