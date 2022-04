"La Serie A semble avoir 30 ou 40 ans de retard", le constat très dur de Sarri

L'entraîneur de la Lazio Rome Maurizio Sarri s'est dit très inquiet du niveau du football italien après l'élimination de la Nazionale en barrages de la Coupe du monde. Il estime que la Serie A est en retard par rapport à la Premier League et la Bundesliga.

Fabio Capello, Maurizio Sarri, même combat. Comme l'ex-entraîneur du Real Madrid, l’actuel coach de la Lazio n’est pas du genre à manier la langue de bois. Et comme lui, il sait se montrer critique envers le football italien. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le fiasco de la Nazionale, qui n’ira pas à la Coupe du monde 2022 après sa défaite en barrages contre la Macédoine du Nord (1-0), Sarri a appelé à un changement de modèle et une remise en question générale.

"Si tu regardes à la télévision la Premier League et la Bundesliga, la Serie A semble avoir 30 ou 40 ans de retard. Quand je parle de l'état des terrains, je passe pour quelqu'un qui ne cesse de se plaindre. Mais envoyer une équipe sur un terrain qui n'est pas bon, c'est comme envoyer un chirurgien opérer avec un bistouri rouillé... On a payé l'absence d'attention portée à des détails", a-t-il lancé. Un discours qui rejoint celui de Capello, qui a appelé l’Italie à s'inspirer de l’Allemagne.

Sarri veut de l'indulgence pour Immobile

"Je dis depuis longtemps que nous copions le football de Guardiola d’il y a quinze ans. La Macédoine nous était supérieure sur le plan physique, en termes de dynamisme, de force, de détermination. Tout est clair : tant qu’on ne comprend pas que le modèle à copier est celui des Allemands, on n’avancera pas. Si on veut faire comme les Espagnols, qui ont une technique supérieure, alors on le fera toujours à 50%. Il faut copier le modèle allemand, avec de la détermination, du jeu vertical et en profondeur", a insisté l’ancien entraîneur de la Juve et de la Roma dans un récent entretien à Sky.

Sarri a aussi demandé de l’indulgence pour son attaquant Ciro Immobile, pas épargné par les critiques pour ses dernières prestations en sélection. "Il est en train de devenir le bouc émissaire de cette situation. Je serais lui, je saurais quoi faire...", a confié Sarri, semblant suggérer à Immobile de se mettre en retrait de l’équipe nationale. "Il ne doit pas s'en faire plus que ça. Il doit se concentrer sur la Lazio. Je ne l'ai pas trouvé abattu, j'ai confiance en lui", a ajouté Sarri sujet de son capitaine, âgé de 32 ans, co-leader du classement des buteurs en Serie A avec 21 réalisations.