AS Roma: quand Mourinho recadre Candela après ses propos sur Zaniolo

Vincent Candela avait récemment dit "attendre plus de Zaniolo", l'accusant de ne pas marquer assez. Ce qui a fortement agacé José Mourinho. L'entraîneur de l'AS Rome a pris la défense de son joueur et a rappelé que le Français était payé par le club en tant qu'ambassadeur et que ses critiques avaient entraîné des sifflets à l'égard de l'international italien.

Une embrouille par médias interposés. Vincent Candela s'était récemment permis de critiquer Nicolo Zaniolo, le citant parmi les joueurs de l'AS Rome dont il attendait plus. Des critiques qui ont entraîné des sifflets des tifosis romains à son égard quelques jours plus tard face au Genoa. En conférence de presse, José Mourinho s'était montré très agacé par les propos de l'ancien joueur et lui a rappelé qu'il était "payé par le club" en tant qu'ambassadeur.

"Les gens suivent ceux qui ont une histoire avec ce club"

"J'ai été désolé d'entendre des sifflets pour Zaniolo, s'était lamenté José Mourinho en conférence de presse lors de la victoire 1-0 contre le Genoa en huitième de finale de la Coupe d'Italie le 12 janvier dernier. Mais quand il y a une personne qui reçoit de l'argent du club et qui critique ouvertement un joueur, elle ouvre la porte [aux sifflets]. Les gens suivent ceux qui ont une histoire avec ce club."

Un tacle direct à Vincent Candela, qui avait critiqué le milieu offensif juste avant la rencontre: "J'attends plus de la Roma, mais surtout de Zaniolo. J'attends plus de buts et de passes décisives de sa part." "Il a été blessé pendant deux ans et ce n'est pas facile de retrouver une forme idéale. Mais, si Zaniolo, avec Abraham, Dybala et Pellegrini, commencent à bien jouer ensemble, cette équipe de la Roma peut faire quelque chose de spécial", assurait-il.

"Je ne pense pas que les fans aient hué Nicolò à cause de moi"

Des propos qui ont donc déclenché des sifflets des tifosis romains lors du match de Coupe d'Italie, même si Vincent Candela s'en est ensuite défendu sur son compte Instagram, affichant la déclaration de José Mourinho: "Je ne pense pas que les fans aient hué Nicolò à cause de ce que j'ai dit. Je serais désolé car qui me connaît sait que j'exprime toujours mon opinion avec le plus grand respect et amour pour le club, l'équipe et l'entraîneur. Je ne voulais pas causer de controverse, un gros câlin à tout le monde et toujours Forza Roma."

Le contrat de Zaniolo expire en juin 2024 et il n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger son séjour au Stadio Olimpico. Bien que l'international italien ait marqué le but de la victoire en finale de la Conference League la saison dernière, l'international italien a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières saisons et n'a marqué que deux buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues cette année.