AS Rome: "J’ai déjà tellement appris tactiquement", Abraham encense Mourinho

Recruté cet été à prix d’or par l’AS Rome, Tammy Abraham est épanoui depuis son départ de Chelsea. Auteur de quatre buts pour ses dix premiers matchs, l’attaquant anglais a dit tout le bien qu’il pensait de son entraîneur José Mourinho.

Après une dernière saison compliquée avec Chelsea où il surtout connu le banc de touche (22 apparitions en Premier League pour 6 buts), Tammy Abraham revit à l’AS Rome. Avec 4 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, le buteur anglais est déjà devenu indispensable aux yeux d'un José Mourinho qui a su trouver les mots pour le faire venir en Italie: "Pourquoi l’Italie ? Bonne question. J'avais différentes options. J'ai parlé à tellement de clubs à l'époque. L'Italie est venue et j'ai parlé à José. Il avait un objectif. Je pouvais voir où il voulait que la Roma aille et je voulais faire partie de ce processus. Il m'a vraiment fait confiance, il a donc eu un impact important sur la raison pour laquelle j'ai choisi la Roma", a-t-il déclaré auprès de Sky Sports.

Pourtant, l’affaire était loin d’être gagnée pour les Romains, puisque l’international anglais privilégiait l’Angleterre dans un premier temps, et ce malgré une petite phrase pleine d’humour de la part du technicien portugais: "La première chose qu'il m'a dite, c'est quand j'ai décroché le téléphone, c’est : « tu veux profiter du soleil ou rester sous la pluie ?" J'ai ri. Mais je pense qu’au début, je n’y pensais pas beaucoup quand nous parlions. Je pense que mon état d’esprit était que je voulais être en Premier League", a révélé le buteur.

"J’ai tellement appris tactiquement"

Si Tammy Abraham a finalement choisi de quitter son cocon anglais, l’actuel Romain ne regrette pas son choix: "Je pense que j’ai dû ouvrir un peu mes ailes et faire un choix et j’ai choisi l’Italie et c’est un choix que je ne regrette pas", a-t-il déclaré.

Element important dans le bon début de saison de l’AS Rome (4e au classement), l’ancien de Chelsea récemment rappelé en sélection a affirmé beaucoup apprendre sur le plan tactique avec son nouveau coach: "J’ai déjà tellement appris tactiquement, autant que je l’ai fait dans ma vie. C’est bien. Vous devez apprendre de différents managers ? En ce moment, j’apprends beaucoup", a-t-il conclu.