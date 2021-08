AS Rome: Mourinho expulsé comme trois de ses joueurs en amical

L'AS Rome a connu un match de préparation compliqué ce samedi face au Betis Séville. Battu (5-2), le club romain a terminé la rencontre à 8 contre 11, avec l'expulsion aussi de José Mourinho, en colère après un but adverse litigieux.

L'AS Rome a connu un match de préparation particulier ce samedi, face au Betis Séville, avec une large défaite (5-2) dans un déplacement en Andalousie. L'équipe dirigée par José Mourinho a terminé la rencontre à 8 contre 11, avec l'expulsion également du nouvel entraîneur du club romain.

Sur le but du 3-1 marqué par Alex Moreno avant l'heure de jeu (58e), Lorenzo Pellegrini s'est plaint ouvertement auprès de l'arbitre d'une faute de main. Le milieu de terrain a été expulsé pour cette protestation. Le capitaine de l'AS Rome était assez furieux d'une telle décision dans un match de préparation et a applaudi assez ironiquement l'arbire, avant de vouloir lui serrer la main.

Fékir buteur

Dans le même temps, l'arbitre s'est dirigé en direction de José Mourinho pour l'expulser, alors que l'entraîneur de l'AS Rome protestait après le carton rouge infligé à son capitaine. Cinq minutes plus tard, Gianluca Mancini (65e) sortait du terrain aussi après un deuxième carton jaune.

Le cauchemar s'est poursuivi avec un troisième et dernier carton rouge à la 78e minute; pour une faute de Rick Karsdorp sur Joaquin. Cristian Tello (80e) et Rober (83e) ont profité de l'infériorité numérique pour enfoncer le clou, avec un large succès à la clé pour le Betis Séville. Nabil Fékir avait lui trouvé la faille (30e) en première période.

L'AS Rome a encore un match amical avant le début de sa saison, avec la réception de la Fiorentina le 22 août prochain. Septième de la dernière saison du championnat italien, l'AS Rome a fait confiance à José Mourinho pour ce nouvel exercice, alors que le technicien portugais reste sur un licenciement avec Tottenham.