Atalanta-Juve: visé par des chants racistes, Vlahovic marque... et reçoit un carton jaune

Lors de la victoire (0-2) de la Juventus, non diffusée en France, sur l'Atalanta, Dusan Vlahovic a été victime de chants racistes de la part des supporters de la Dea. Quelques minutes plus tard, le Serbe a offert la victoire aux Bianconeri en inscrivant le deuxième but de la rencontre au bout du temps additionnel. Un succès qui permet à la Vieille Dame de prendre la 2e place du championnat.

Ce n'est hélas pas le premier épisode de racisme en Serie A... Au tout début du temps additionnel, alors que les hommes de Massimiliano Allegri menaient 0-1 grâce à un but d'Iling-Junior, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Daniele Doveri, a interrompu le jeu quelques instants après plusieurs chants racistes venant de la tribune des ultras de l'Atalanta. Le speaker du Gewiss Stadium a, par conséquent, demandé que ces insultes cessent afin de reprendre le match. Après quelques secondes, le jeu a repris. Visé par ces insultes, Dusan Vlahovic a inscrit le but du break dans les toutes dernières secondes du match. Il n'en fallait pas moins pour les chants reprennent. Après plusieurs gestes de provocation de la part de Dusan Vlahovic, Daniele Doveri a donné un carton jaune à l'attaquant serbe.

"Parfois, les insultes sont aussi dues à d'autres choses"

A l'issue du match, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de Bergame, a nuancé les faits au micro de Sky : "Un épisode à condamner ? Oui, tout à fait. Mais je dois aussi souligner que Pasalic, Sutalo, Djimsiti et Ilicic jouent à l'Atalanta. Beaucoup de joueurs de cette ethnie. Il faut donc différencier les choses. Parfois, les insultes sont aussi dues à d'autres choses. Le racisme est une affaire très grave, il ne faut pas le confondre. Parfois peut-être le confondons-nous, alors il ne fait aucun doute qu'il faut le combattre. Mais ne soyez pas confus. Car sinon le racisme touche tout le monde, même nos joueurs. Parfois, il faut faire la distinction. Une insulte c'est aussi quand on te dit fils de pute ou merde. Il faut voir si c'est une insulte à l'individu ou une insulte raciste. Nous devons lutter contre le vrai racisme."

Ce n'est pas la première fois que Vlahovic subit des chants racistes. Déjà sur la pelouse de l'Atalanta, alors avec le maillot de la Fiorentina, le Serbe avait été insulté de "gitan" par les fans de la Dea. Plus récemment, en Coupe d'Italie, les Bianconeri se déplaçaient sur la pelouse de la Fiorentina, ancien club de Vlahovic. Des chants "Tu es un gitan, tu es un gitan..." avaient été entendus. Des chants haineux que le Serbe avait également connu en novembre dernier, à San Siro, face à l'Inter.