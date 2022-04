PSG: deux à trois semaines d'absence pour Icardi, Messi de retour

Touché à un quadriceps, Mauro Icardi va manquer les prochains matchs du PSG, à commencer par la réception du RC Lens ce samedi (21h) en Ligue 1. Il reprendra avec le groupe dans deux ou trois semaines.

Nouveau coup d’arrêt pour Mauro Icardi. Blessé à l’échauffement avant la rencontre face à Angers mercredi (3-0), l’avant-centre argentin souffre d’une lésion du quadriceps droit. Selon le point médical du PSG, sa reprise avec le groupe est évaluée entre deux et trois semaines. Il est donc forfait pour la réception de Lens ce samedi (21h) au Parc des Princes, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un match qui peut permettre au club de la capitale de décrocher officiellement un dixième titre de champion.

Icardi ne sera pas non plus rétabli pour le déplacement à Strasbourg (29 avril) et pourrait rater la rencontre face à Troyes (8 mai). Son retour est plutôt prévu pour les deux derniers matchs de la saison contre Montpellier (14 mai) et Metz (21 mai). "J'espère. J'ai parlé avec lui, ça n'a pas l'air trop sérieux", a indiqué Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse. Très loin de son meilleur niveau, Icardi n’a inscrit que cinq buts cette saison, en trente apparitions toutes compétitions confondues.

Diallo, Draxler et Paredes également absents contre Lens

L'ancien joueur de l'Inter n’a plus marqué depuis le 22 décembre (1-1 à Lorient) et a disparu du onze de départ ces derniers mois. Bien loin de ses bonnes prestations réussies lors de sa première année à Paris, en prêt. Avec les absences de Neymar et Lionel Messi, Mauricio Pochettino avait décidé de le relancer à Angers, avant de le remplacer à la dernière minute par Eric Junior Dina Ebimbe. Comme expliqué par RMC Sport, la tendance est à un départ cet été pour l’attaquant de 29 ans, lié au PSG jusqu’en 2024. Il reste toutefois difficile de trouver un club capable de s'aligner sur son contrat.

Contre Lens, 7e de Ligue 1, le PSG sera par ailleurs privé d’Abdou Diallo, Julian Draxler et Leandro Paredes. Lionel Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, eux, ont fait leur retour à l'entraînement.