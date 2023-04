Italie: 171 supporters de la Juventus privés de stade après les insultes racistes contre Lukaku

Selon les informations de la presse italienne, la préfecture de police de Turin a interdit de stade 171 supporters de la Juventus après les insultes racistes proférées à l’encontre de Romelu Lukaku.

Les sanctions tombent à Turin. La préfecture de police de la ville a prononcé une interdiction de stade à l’encontre de 171 supporters bianconeri après leurs insultes racistes contre Romelu Lukaku lors de Juventus-Inter Milan (1-1 en demi-finale aller de Coupe d’Italie) le 4 avril dernier, selon la Gazzetta dello Sport. Les autorités enquêtent toujours pour identifier tous les coupables, qui seraient au nombre de 250.

Dans la foulée de son penalty transformé dans le temps additionnel, l’attaquant belge a écopé d’un second carton jaune synonyme d’exclusion après avoir effectué sa traditionnelle célébration, index gauche sur la bouche et main droite sur le front. Un geste qui est venu répondre aux chants et cris racistes dont il a été victime durant le match.

Une amende pour les individus identifiés

Ce samedi, sa suspension a finalement été annulée par la fédération italienne, qui a reconnu que le joueur "a fait l'objet, à plusieurs reprises, de manifestations graves, répétées et regrettables de haine et de discrimination raciale de nature à pouvoir pour justifier formellement un comportement non réglementaire". Il pourra donc prendre part à la manche retour, ce mercredi devant son public (21h).

Par ailleurs, le média italien indique que les 171 individus sanctionnés devront aussi s’acquitter d’une amende pour "violation des règles d'utilisation de l'installation sportive". Dans le même match, le comportement des supporters milanais a également été signalé, après des chants faisant référence au drame du Heysel intervenu en marge du match entre Liverpool et la Juventus en 1985, faisant 39 victimes.