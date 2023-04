Inter: la colère de Thierry Henry après les cris racistes contre Romelu Lukaku

Thierry Henry, ancien attaquant de l’équipe de France désormais consultant pour CBS Sports, s’est emporté contre la Fédération italienne pour avoir maintenu sa sanction contre Romelu Lukaku pour sa célébration alors que le Belge était la cible de cris et d’insultes racistes des supporters de la Juventus. Il cible aussi l'UEFA et ses campagnes de communication sans effet.

Romelu Lukaku a de nouveau posé son index sur la bouche et posé une main sur son front, mardi après son penalty transformé lors de la victoire de l’Inter Milan sur le terrain de Benfica (0-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le Belge n’a pas été averti pour sa célébration habituelle… qui lui a valu d’être expulsé la semaine dernière lors du choc face à la Juventus en Coupe d’Italie (1-1).

Visé par des insultes et des cris racistes de supporters turinois, l’attaquant de l’Inter avait reçu un deuxième carton jaune pour ce geste. Ce qui avait provoqué l’indignation de son club et de ses agents. Thierry Henry s’est aussi étouffé, mardi, du traitement subi par celui qu’il a très bien connu avec la sélection belge. Le champion du monde 1998 dénonce la décision de la Fédération italienne d’avoir confirmé l’avertissement de Lukaku et en appelle au bon sens des arbitres avec les joueurs dans un tel climat d’hostilité.

"J’en ai marre de voir ‘No to racism’ sur la manche des maillots"

"C’est partout, ça l’a toujours été et ça la sera toujours, confie l’ancien attaquant sur CBS Sports où il officie désormais comme consultant. Avant c’était isolé, maintenant c’est dans le stade entier, on peut le voir. Je reviens sur le bon sens encore. Là, ça ne peut pas être du bon sens quand tu vois ce que le gars (Lukaku, ndlr) entend et qu’il demande juste au public de se taire. Il prend un carton jaune, vraiment? A cause de ça? Pourquoi le bon sens ne vient pas jouer ici si tu as un peu d’empathie? Si tu ne sais pas ce que veut dire empathie, regarde dans un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire."

"Tu vois un gars victime d’abus réagir simplement en se tenant stoïque, demandant au public de se taire?, interroge-t-il encore. Oui et alors? Il l’a fait ce soir, a-t-il reçu un carton jaune? Non. Simplement parce qu’il n’y avait pas une foule - ou même quelques personnes - qui s’en est pris à lui. C’était la même célébration. (…) J’aurais fait pire que lui si j’avais été ciblé sur un terrain. J’en appelle encore au bon sens. La fédération italienne maintient le carton jaune et on parle de sens commun? Sérieusement? Mais ça arrive partout et à chaque fois, c’est la réaction qui est punie même si cette fois une section de la tribune a été sanctionnée."

Henry réclame aussi des actions plus concrètes à l’UEFA dont il tacle la communication contre le racisme qu’il juge sans effet. "J’en ai marre de voir ‘No to racism’ sur la manche des maillots, de ses images moches avant le début des matchs où les joueurs se mélangent en se focalisant sur le terrain, lance-t-il. Pouvons-nous nous concentré sur d’autres endroits et voir ce que nous pouvons bien faire à ce sujet?"

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Henry, qui a porté le maillot de la Juventus pendant six mois au début de sa carrière (1999), tacle encore la Fédération italienne. "L’arbitre a fait une erreur mais ils ont validé son erreur après, pourquoi?, insiste 'Titi'. Parce qu’ils devaient le soutenir? Ils suivent les règles, mais arrêtez ça! Du bon sens. Arrêtez de montrer le terrain à chaque fois en parlant d’égalité parce que lorsque vous regardez de l’autre côté du terrain, ça dépasse le cadre du ballon."