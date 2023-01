Italie: le désastre collectif de Cesena, qui encaisse un but gag après une série d'erreurs grossières

La rencontre de Serie C (D3 italienne) entre Cesena et Fermana (1-1) a été le témoin d’un but gag marqué par les visiteurs, grâce à une succession de fautes de la part de leurs adversaires.

C’est un but à ne surtout pas montrer dans les écoles de football. Ce dimanche, au cours de la rencontre entre Cesena et Fermana comptant pour la 23e journée de Serie C (D3 italienne) les visiteurs ont égalisé au terme d’une action collective absolument désastreuse où plusieurs défenseurs et Tozzo, le gardien des locaux, se sont troués.

L'action conclue par une énorme bourde du gardien

Tout commence sur une passe en retrait mal dosée pour le malheureux gardien, qui manque son dégagement au pied dans la précipitation. Le ballon est rapidement rendu à Cesena, qui ne parvient toujours pas à éloigner le danger avec une nouvelle relance ratée, la faute à une glissade. Le ballon revient jusque dans les gants de Tozzo, décidément pas serein.

Le rempart de 30 ans manque totalement une prise de balle qui paraissait anodine. Derrière lui, son défenseur auteur de la première passe en retrait maladroite tergiverse et laisse Fischnaller profiter de cette énorme bévue collective pour égaliser à bout portant (50e).

Cesena termine à dix

Si Fermana ne parviendra pas à prendre l’avantage et se contentera de ce résultat nul (1-1), le match aura été pénible jusqu’au bout pour Cesena, qui jouera la dernière demi-heure en infériorité numérique après l’exclusion de Ciofi... un autre défenseur. Les locaux restent à la deuxième place de leur groupe, à sept points du leader, Reggiana.