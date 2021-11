Juve: Allegri met la pression sur Rabiot et attend plus de lui

Depuis son arrivée à la Juventus en 2019, Adrien Rabiot peine à pleinement confirmer le talent aperçu pendant ses années au PSG. Apparu sept fois en Serie A cette saison, le milieu de terrain a reçu un rappel à l'ordre de son entraîneur Massimiliano Allegri.

Sur un sans-faute en Ligue des champions mais neuvième de Serie A, la Juventus peine à se montrer sous son meilleur jour en championnat, avec deux défaites de suite face à l’Hellas Vérone (2-1) et Sassuolo (2-1). À la veille du match contre la Fiorentina (à 18h), Massimiliano Allegri a eu un mot pour Adrien Rabiot, de qui il attend bien plus.

Comme son équipe, le milieu de terrain a des difficultés à exprimer pleinement son potentiel ces dernières semaines. Une situation qui commence à irriter son entraîneur, qui en attend plus de l’ancien parisien, comme il l’a expliqué en conférence de presse: "Adrien Rabiot? Son potentiel, il est inutile d’en parler. Il doit faire beaucoup plus. Et aussi jouer simple."

Apparu en championnat à sept reprises cette saison, le Français a eu le droit à un sacré avertissement de la part du coach italien. Appelé dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale, Adrien Rabiot devra vite répondre présent avec son club.

"Si j’étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même"

Ce n’est pas la première fois que l’ancien coach de l’AC Milan rappelle à l’ordre le joueur de 26 ans. Il y a quelques semaines, c’était le nombre de buts marqués par Rabiot qui lui posait problème: "Si j’étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même, combien de buts a-t-il marqué en deux ans ici? Dix? Ce n’est pas acceptable, si j’étais lui, je serais très énervé."

Tout en l’encourageant à faire plus d’efforts pour devenir incontournable à l’avenir: "Il doit améliorer toutes ces choses pour devenir vraiment meilleur et je suis sûr qu’il sera capable de le faire cette année". À voir, si l’international arrivera à hausser son niveau de jeu au cours des prochaines semaines.