Juve-Inter: imbroglio total autour du penalty de Calhanoglu, tiré deux fois

Une séquence a marqué la première période du choc de Serie A entre la Juventus et l’Inter Milan. Dans le temps additionnel, les Nerrazurri ont obtenu un penalty qu’ils ont transformé en deux temps avant de devoir le retirer pour une faute des Bianconeri... Calhanoglu a finalement pu permettre à son équipe de mener après un flou de près de cinq minutes.

Quatre minutes et trente secondes après un but contre son camp des Bianconeri, les Intéristes ont enfin pu laisser exploser leur joie devant les supporters du Juventus Stadium. Une première réalisation venue après un long imbroglio dans le choc du week-end en Italie. Ce qui a provoqué la colère de Massimilano Allegri, l’entraineur de la Vieille Dame, et un temps additionnel total de dix minutes.

Malgré le but, un penalty à retirer pour une faute... de la Juventus

À la 46e minute de jeu, Calhanoglu bute sur Szczesny sur son penalty, déjà obtenu pour une faute de Morata après plusieurs minutes de flottement et l’intervention de la VAR, puis le visionnage des images par l’arbitre de la rencontre, M.Irrati. Mais le ballon revient sur le tireur, qui se jette tout comme Danilo et De Ligt, avant d’entrer dans le but dans la confusion la plus totale.

Un but rapidement refusé pour… un penalty à retirer. Le défenseur central néerlandais de la Juventus est en effet entré dans la surface avant que Calhanoglu ne frappe son penalty. Après des cartons distribués à Skriniar et Cuadrado pour contestation et plutôt que de laisser l’avantage, l’arbitre décide de désigner à nouveau le point de penalty. Le temps d’une autre longue intervention de la VAR, Calhanoglu s’élance pour une seconde tentative.

La colère noire d'Allegri

L’international turc décide alors de placer son penalty sur le même côté, à gauche, mais il frappe plus fort et avec plus de précision. Avant de s’empresser de célébrer près du poteau de corner droit avec ses coéquipiers. De l’autre côté de la pelouse, le visage d’Allegri tranche avec la joie intériste: fou de rage, il en jette sa veste. La pause est ensuite sifflée après un premier acte qui aura duré au total 55 minutes au terme d'un temps additionnel à rebondissements.