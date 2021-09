Juventus: Dybala sort sur blessure, en larmes, face à la Sampdoria

Auteur de l'ouverutre du score face à la Sampdoria (3-2) ce dimanche, Paulo Dybala a dû quitter prématuremment ses coéquipiers de la Juventus à cause d'une blessure. L'Argentin n'a pas pu retenir ses larmes.

Le calvaire de la Juventus se poursuit. Douzième de Serie A avant son match face à la Sampdoria, les Bianconeri ont bien débuté leur rencontre en ouvrant le score dès la dixième minute grâce à Paulo Dybala. A l'entrée de la surface, Manuel Locatelli a repris le ballon de volée, mais il a vu sa frappe contrée par Morten Thorsby. L'internation italien a parfaitement remisé sur sa droite à Paulo Dybala, qui n'a plus eu qu'à conclure d'une demi-volée à l'entrée de la surface. Pourtant, le sourire de la Joya a été de courte durée.

En larmes à sa sortie

Pas épargné ces dernières saisons par les blessures, Paulo Dybala s'est écroulé sur le terrain dix minutes plus tard, visiblement touché à la cuisse. Le capitaine de la Juventus a donc dû quitter prématuremment ses coéquipiers. Réconforté par Rodrigo Bentancur et Federico Chiesa, il a été remplacé par Dejan Kulusevski (22e) avant de rentrer directement aux vestiaires. Selon les informations de Sky, l'international argentin va passer de nouveau examens ce lundi et est d'ores-et-déjà forfait pour le match de Ligue des champions face à Chelsea. La Juve a fini par s'imposer face à la Samp (3-2), et va mieux après un début de saison difficile.

En fonction de la gravité de sa blessure, la Joya pourrait manquer le derby face au Torino, dernière rencontre avant la trêve internationale. Une perte importante pour Massimiliano Allegri et la Juventus, en grande difficulté sportivement. En reconquête après la perte du titre de champion d'Italie la saison dernière, les Bianconeri n'ont gagné que deux rencontres cette saison et de nombreuses tensions sont apparues dans le vestiaire.