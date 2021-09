Brésil-Argentine: Messi pique une chasuble de photographe, Dybala éclate de rire

Lorsque le match de qualifications pour le Mondial 2022 Brésil-Argentine a été interrompu ce dimanche, Lionel Messi est revenu sur le terrain avec un dossard de photographe, ce qui a beaucoup amusé ses coéquipiers.

Au milieu de l’incompréhension et de la polémique, les rires. Le match de qualifications pour la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et l'Argentine a pris fin très rapidement, ce dimanche soir, après l'intervention sur le terrain de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa, qui reprochait à des joueurs argentins d’avoir violé des protocoles anticovid. Sorti prématurément du terrain, Lionel Messi a rapidement revêtu une chasuble de photographe, ce qui a déclenché l’hilarité de ses coéquipiers.

Au moment de l’irruption de l’Anvisa, toute l’Albiceleste a quitté le terrain, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain à sa tête. Mais le sextuple Ballon d’or a très vite fait son retour sur la pelouse et a parlé avec certains joueurs dont Dani Alves. Messi avait quitté son maillot, ce qui a laissé deviner que le match ne reprendrait pas, et l'avait remplacé par un dossard normalement réservé aux photographes, qui couvrait son torse et son dos.

La chasuble déjà mise aux enchères

La découverte de cette tenue a énormément fait rire ses coéquipiers, à commencer par Paulo Dybala, qui l’a pointé du doigt avant de s’esclaffer. Quelques minutes plus tard à peine, une chasuble similaire à celle portée par la star argentine était mise aux enchères sur Mercado Libre, l’équivalent hispanophone du Bon Coin, contre 5.000 dollars.

Le match a été suspendu parce que trois joueurs argentins ont été alignés d’entrée pour le match, contrairement aux recommandations des autorités brésiliennes, qui souhaitaient qu’ils soient mis en quarantaine. Une décision qui a rendu perplexe Messi, qui a été vu en train de discuter avec le délégué de l’agence sanitaire sur la pelouse. "Ça fait trois jours qu'on est là, pourquoi vous n'êtes pas venus chercher les joueurs avant ?", a interrogé l’Argentin. Sur leur canapé, des millions de téléspectateurs se posaient la même question.