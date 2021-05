Juventus: le nouveau message d’adieu de Buffon

Ginaluigi Buffon (43 ans) a annoncé ce mardi qu'il quitterait la Juve à l'issue de la saison. Le gardien italien est revenu sur une décision mûrement réfléchie, sur les réseaux sociaux.

Pour la deuxième fois ces dernières années, l’histoire d’amour entre Gianluigi Buffon et la Juventus Turin touche à sa fin, cette fois-ci pour de bon. Le gardien italien Gianluigi Buffon a annoncé ce mardi qu'il quitterait "définitivement" la Juventus Turin en fin de saison, restant ouvert à 43 ans à une dernière aventure en fonction des propositions. Le gardien vétéran était revenu en tant que deuxième gardien après une pige d’un an qui s’était révélée infructueuse au Paris Saint-Germain, lors de la saison 2018-2019, jouant 27 matchs depuis son retour.

"Pas facile de couper le cordon"

En attendant de trouver un ultime défi à la hauteur de sa légende, Buffon a officialisé son choix à travers un joli message publié sur les réseaux sociaux: "Tout commencement a aussi une fin. Et c'est la fin de ma deuxième période à la Juve. Une décision prise, mûrie et communiquée il y a déjà plusieurs mois. Mais ce n'est pas une décision facile. Parce qu'il n'est pas facile de couper ce cordon, là où se trouve mon histoire, ma joie, mes larmes, ma maison. Mais je sais que ce moment est arrivé. Il n'y a pas de remerciement assez grand. J'ai donné tout ce que j'avais. J’ai reçu encore plus. Les temps à venir sont tous à écrire. Et à vivre. Toujours, jusqu'à la fin."

Plus au niveau qui était le sien lors de ses meilleurs années, et ce depuis plusieurs saisons déjà, Buffon est la doublure à la Juve du Polonais Wojciech Szczesny. Il n'a fait que douze apparitions cette saison, à trois journées de la fin du championnat en Italie, qui a déjà sacré l'Inter. Pas certain qu'un dernier match soit offert à Buffon pour célébrer son passage au club, un cycle de 19 ans, tout de même, la Juventus étant pour l'instant en dehors du Top 4, qualificatif pour la Ligue des champions. Une place qu'elle pourrait disputer à ses concurrents jusqu'à la 38e et dernière journée. En 19 ans à Turin, Buffon a remporté dix titres en Serie A.