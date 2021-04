Juventus: "Renvoyer Allegri était une erreur retentissante" regrette Evra

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Patrice Evra s’est exprimé au sujet de la situation de la Juventus. L’ancien bianconero regrette le départ d’Allegri tout en apportant son soutien à Pirlo.

Maillot de la Vieille Dame sur le dos et en italien dans le texte, Patrice Evra a publié une nouvelle petite pastille sur son compte Instagram. Au sujet ce samedi soir: l’actualité autour de la Juventus. Pour l’ancien international français, "des erreurs ont été commises dans le passé", comme celle de se séparer de Massimiliano Allegri, licencié du club turinois en 2019.

"Une erreur sensationnelle: c’était un entraîneur malin, intelligent et il aimait beaucoup la Juventus". Voilà comment Evra qualifie le départ de son ancien entraîneur, qui avait permis à la Juventus de remporter notamment cinq Scudetti de rang et de participer à deux finales de Ligue des champions (2015, 2017).

"J'espère [que Pirlo] restera longtemps sur le banc de la Juventus"

Malgré la saison compliquée des Bianconeri, Evra tient à féliciter l’Inter, probable champion d’Italie, avec ironie: "ils ont tout compris: pour gagner, ils ont pris tout le monde à la Juve". Et soutient Andrea Pirlo, son ancien partenaire mais aussi "un ami, un joueur phénoménal, une personne exceptionnelle. J’espère qu’il restera longtemps sur le banc de la Juventus".

Le départ d’Allegri n’est pas le seul regret du jeune retraité, qui évoque également son ancien directeur sportif Giuseppe Marotta: "un très bon dirigeant, excellent, celui qui a fait venir beaucoup de bons joueurs, certains même gratuitement. Pensez à Pirlo, Tévez, Coman, Pogba et même "Tonton Pat". Je t’aime Beppe et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi quand j’étais à la Juventus".

"Pourquoi n'y a-t-il pas le même effort pour lutter contre le racisme dans le football?"

Patrice Evra termine son discours par un petit mot pour la Super League et à sa mort-né: "Pourquoi ne consacrons-nous pas la même énergie à des problèmes plus graves? Pourquoi n'y a-t-il pas le même effort pour lutter contre le racisme dans le football? Ou encore plus important comme écologie, étant donné que nous détruisons cette terre qui est la nôtre. Cela m'a fait réfléchir: si nous restons ensemble, nous pouvons combattre des choses plus sérieuses que la Super League".