Juventus-Torino: entré à la 60e et remplacé dès la 74e, Radonjic se fait démonter par son entraîneur

En difficulté au Torino, l'ailier serbe Nemanja Radonjic (prêté par l'OM) a vécu un calvaire ce mardi soir lors du derby perdu sur le terrain de la Juventus (4-2). Entré à la 60e, il a passé moins d'un quart d'heure sur le terrain avant que son entraîneur Ivan Juric ne le sorte, et ne fasse part de sa colère.

C'est un scénario rare et, pour un joueur de football professionnel, souvent vécu comme une humiliation. Alors que la Juventus recevait ce mardi soir le Torino en Serie A (4-2), Nemanja Radonjic (27 ans) a vécu un cauchemar à l'Allianz Stadium. Remplaçant au coup d'envoi, comme souvent ces dernières semaines, l'ailier serbe est entré en jeu à la 60e. Pour quitter le terrain... moins d'un quart d'heure plus tard, à la 74e. Et pas parce qu'il s'est blessé ou a été expulsé.

Non, c'est bien son entraîneur Ivan Juric qui en a décidé ainsi. Reprochant visiblement à Radonjic d'avoir lâché son marquage sur le but du 3-2 pour la Juve (71e), le technicien croate l'a rappelé sur le banc en lui passant un énorme savon.

"Je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football"

Juric en a même rajouté une couche devant la presse, après la partie. "Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport, a-t-il pesté au micro de DAZN, l'air exaspéré. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n'êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football."

Pour rappel, Nemanja Radonjic a été prêté par l'OM au Torino avec une option d'achat quasi obligatoire, et ne devrait donc pas revenir à Marseille en fin de saison. Depuis le début de l'exercice, il a fait 23 apparitions avec le club italien, pour 4 buts et 2 passes décisives.