Juventus: Paul Pogba a enfin rejoué, 315 jours après

Blessé au genou droit l’été dernier, Paul Pogba a rejoué ce mardi soir lors de Juventus-Torino en Serie A. Son premier match officiel depuis avril 2022.

Enfin. 215 jours après son dernier match officiel, un Liverpool-Manchester United d’avril 2022, Paul Pogba a enfin rejoué ce mardi soir, avec le maillot de la Juventus face au voisin du Torino, en Serie A.

Déjà présent dans le groupe de la Juve fin janvier pour le match contre Monza, le milieu international français (29 ans) n’était pas entré en jeu, et s’était de nouveau blessé dans la foulée. Mais cette fois, "La Pioche", avec son numéro 10 dans le dos, est sortie du banc.

Applaudi par les supporters

Remplaçant au coup d’envoi, Pogba est entré en jeu à la 69e, sous les applaudissements des supporters de la Vieille Dame. Qui avaient pourtant dernièrement exprimé leur lassitude.

Recrue phare du mercato estival turinois après six années de hauts et de bas à Manchester United, Pogba s’était en effet rapidement blessé au genou droit après son arrivée. Le champion du monde 2018, désirant jouer la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, n’avait d’abord pas voulu se faire opérer… avant finalement de s’y résoudre, et d’assister à toute la première partie de saison bien loin des terrains.

Comme un symbole, la Juventus - menée deux fois dans la partie - a marqué le but du 3-2 quelques secondes après l'apparition du Français. Mais c'est le Brésilien Bremer qui a marqué.