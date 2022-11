Juventus: juste avant la liste de Deschamps, la classe de Rabiot pour débloquer le match face à l'Inter

Quelques jours avant la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novebre - 18 décembre) Adrien Rabiot s'est encore illustré avec la Juventus en Serie A, en ouvrant le score contre l'Inter.

Est-ce la perspective, plus que probable, de disputer une première Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) dans trois semaines qui lui donne des ailes? Toujours est-il que le Français Adrien Rabiot enchaîne les performances de haute volée avec la Juve, alors que son horizon semblait bouché avec le retour de Paul Pogba cet été. Mais la Pioche n’a toujours pas joué en raison d'une blessure, et Rabiot en a profité pour se rendre indispensable aux yeux de son entraîneur, Massimiliano Allegri.

Le technicien italien se plaignait encore la saison dernière que son joueur ne marquait pas assez. Il est comblé désormais. Propulsé titulaire depuis le début de la saison, Rabiot n’en finit plus de marquer depuis son retour de blessure fin septembre. L’ancien Parisien a claqué deux doublés en deux semaines le mois dernier, dont un en Ligue des champions, et a encore trouvé le chemin des filets contre l’Inter (2-0) dimanche soir.

Un statut de cadre en l'absence de Pogba et Kanté?

Profitant d’un gros travail de Kostic qui s’est joué de Barella sur un débordement côté gauche, le gaucher a parfaitement orienté son corps et ouvert son pied droit pour loger le ballon dans le petit filet opposé, ne laissant aucune chance à Onana.

Dans une forme internationale en ce moment, Adrien Rabiot est non seulement assuré d’intégrer la liste de Didier Deschamps (dévoilée ce mercredi 9 novembre), qui dispose de peu d’éléments expérimentés dans ce secteur de jeu, mais Rabiot est en plus quasiment assuré d’un statut de titulaire en l’absence de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Au moins pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Australie, le 22 novembre.