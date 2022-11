Torino: l'invraisemblable blessure de Pietro Pellegri après trois secondes de jeu

L'ancien joueur de Monaco Pietro Pellegri, aujourd'hui au Torino, s'est blessé après seulement trois secondes de jeu ce dimanche face à Bologne en Serie A. Touché à la cheville, il a dû céder sa place dès les premiers instants du match.

C'est ce qu'on appelle une apparition furtive. À l'occasion de la rencontre entre Bologne et le Torino, disputée ce dimanche à l'heure du déjeuner en Serie A, l'ancien Monégasque Pietro Pellegri a réussi l'exploit de se blesser après seulement... trois secondes de jeu. Sur le coup d'envoi, l'attaquant part au pressing mais glisse au niveau du rond central. S'il se relève rapidement, il boite bas.

Trois minutes plus tard, le numéro 11 s'allonge sur la pelouse et enlève ses straps, plein de frustration. Relevé par un membre du staff médical, Pietro Pellegri quitte ses partenaires et est remplacé par Yann Karamoh.

861 jours d'absence en cinq ans

Ce pépin plutôt cocasse n'est pas le premier dans la carrière du joueur de 21 ans, souvent sur le carreau à cause de blessures à répétition. Depuis la saison 2017-2018, il compte 861 jours d'absence, et plus de 100 matchs manqués avec l'AS Monaco, l'AC Milan et le Torino, qu'il a rejoint la saison dernière. L'attaquant a connu des blessures aux adducteurs, à la cuisse, au genou, au poignet, aux vertèbres, à l'aine ou encore une pubalgie.

Cette nouvelle blessure est donc un autre coup de massue pour Pellegri, auteur d'un but et d'une passe décisive en dix matchs de Serie A cette saison. Avant la 13e journée, le Torino pointait à la 9e place du classement, avec un bilan correct pour les joueurs d'Ivan Juric (5 victoires, 2 nuls, 5 défaites).