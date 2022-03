Italie: après le fiasco du Mondial 2022, l'avenir de Mancini est tranché

Eliminée à la surprise générale par la Macédoine du Nord lors des barrages de la Coupe du monde 2022, l'Italie sera bien entraînée par Roberto Mancini dans les prochains mois, annonce la presse italienne.

L'élimination a fait l'effet d'une bombe. Sortie par la Macédoine du Nord en demi-finale du barrage de la Coupe du monde (0-1), l'Italie ne participera pas au Mondial pour la deuxième fois consécutive. Malgré l'énorme déception chez les champions du monde 2006, Roberto Mancini va bien rester en poste, selon la presse italienne. Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport titre "Mancini reste et change". De son côté, le Corriere Dello Sport assure que le sélectionneur restera à "99,9%" et garde la confiance de Gabriele Gravina, le président de la Fédération Italienne, pour les quatre prochaines années.

Mancini est "désolé" et appelle à "relever la tête"

Après le fiasco de Palerme, le sélectionneur italien était apparu fortement touché. "En juillet dernier, j'ai connu la plus grande joie de ma carrière lors du championnat d'Europe. Maintenant, j'ai connu la plus grande déception. Le moment le plus difficile de ma carrière. C'est le football, des choses incroyables peuvent arriver. Ça semblait fait exprès, ça semblait écrit, a indiqué Mancini, en référence au sacre de son équipe à l’Euro, au micro de la Rai. Je suis vraiment désolé pour les joueurs, c'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné l'Euro l'été dernier en le méritant, a-t-il développé. Je suis vraiment désolé qu'ils ne puissent aller au Mondial pour la deuxième fois."

S'il avait émis quelques doutes concernant son avenir, l'ancien entraîneur de Manchester City a appelé les Italiens à "relever la tête" après être passé "d'une joie totale à une déception frustrante." Le pardon commencera dès ce mardi face à la Turquie (20h45), dans la "petite finale" des barrages. Un match qui compte pour du beurre, mais ô combien important pour commencer à réparer les coeurs.