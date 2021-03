Le fils de Drogba a marqué son premier but en D4 italienne (et célébré comme papa)

Récemment recruté par Folgore Caratese en Serie D (D4 italienne), Isaac Drogba, fils de Didier, a marqué le week-end dernier son premier but.

Si jamais il veut que l'on arrête avec les comparaisons, le garçon ne fait rien pour... Récemment arrivé à Folgore Caratese, en D4 italienne, Isaac Drogba (20 ans) s'est illustré le week-end dernier en signant sa première réalisation avec sa nouvelle équipe, lors de sa troisième apparition.

Entré après l'heure de jeu, Drogba fils a marqué le but de la victoire à la 87e minute contre Caronnese (1-0), en héritant du ballon dans les six mètres et en faisant la différence à bout portant. Avant de célébrer... comme papa.

Passé par Chelsea et Guingamp

Bras écartés, comme les ailes d'un avion, et mains tendues, Isaac a en effet imité la célébration signature de l'ancienne star de l'OM ou de Chelsea.

Né en France en décembre 2000, le jeune attaquant franco-ivoirien est passé par le centre de formation de Chelsea avant de rejoindre Guingamp au début de l'année 2018. Un club breton où Isaac Drogba avait été aperçu avec les U19 et la réserve, sans être appelé chez les pros.